Johnny par Laeticia : Une séquence trop trash pour être dévoilée au public, révélations

Une séquence très marquante coupée au montage

Si elle voulait en montrer le plus possible au public, l'équipe du film s'est mis des limites, par respect et pudeur pour les proches et l'artiste disparu : "On a essayé de rester décent, raconte Cathy Palumbo, la productrice. On a montré la salle d'hôpital transformée en salle de maquillage pendant Les Vieilles Canailles. L'image de lui qui réussit à se lever du fauteuil roulant avec les béquilles, c'était indispensable parce que ses filles l'applaudissent." En revanche, un moment très particulier a été évincé du résultat final : "Les derniers jours où il mangeait avec un tuyau dans le nez, on a jeté." Un choix nécessaire pour continuer d'honorer la mémoire de Johnny comme il se doit.