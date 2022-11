Kate Middleton : Nouvelle grossesse en vue ? Ce 4ème bébé qui fait grincer des dents...

Mais qui pourrait faire grincer des dents au sein de la Firme. En effet, cela signifierait que Kate Middleton, nouvelle princesse de Galles et qui a récupéré de nombreux rôles depuis la mort de la reine, ne pourrait plus faire autant de sorties officielles pour la famille royale. Et principalement durant les premiers mois de la grossesse : comme elle l'avait déjà indiqué, elle souffre en effet d'hyperémèse gravidique, une maladie qui provoque des vomissements violents.

Un engagement à deux vitesses ?

Et d'autres critiques pourraient s'élever contre une quatrième grossesse, selon Chris Ship, le spécialiste de la royauté britannique sur la chaîne ITV. En effet, selon lui, ce sont les Verts qui seraient très en colère. "William fait de plus en plus campagne sur les questions environnementales, a-t-il rappelé. Mais beaucoup de gens rappellent que, dans l'intérêt de la planète, vous ne devriez pas avoir quatre enfants. Je suis sûr que William risquerait de s'exposer aux critiques de cette sorte de lobby vert s'ils venaient à en avoir un quatrième."

Un argument qui s'entend, surtout lorsque l'on sait à quel point cette cause compte pour le couple. Mais, comme le souligne l'expert, rien n'est impossible et notamment en raison de leur âge. "C'est tout à fait possible, vous savez, que Kate puisse en avoir un quatrième. Même si, rappelons-le, William et Kate sont dans leur quarantaine", a-t-il conclu. Alors, bébé en 2023 ? On l'espère de tout coeur !