Kate Middleton : Sous le charme d'un bébé en Ecosse, elle recycle une tenue culte !

Il semblerait que même quatre ans après la naissance de son dernier enfant, Kate Middleton sache toujours parfaitement s'y prendre avec les bébés ! La duchesse de Cambridge était en effet en visite ce mercredi dans une école écossaise, à Glasgow, et a pu profiter de tous les enfants. Mais particulièrement d'un bambin, probablement âgé de moins d'un an, qu'elle a câliné du début à la fin !

Souriante, elle était absolument magnifique dans une tenue bleue spécialement adaptée pour l'occasion. Ou presque : la championne du recyclage de vêtements a encore frappé ! En effet, le manteau Catherine Walker qu'elle portait fait partie de ses favoris. Avec cette pièce, qu'elle apprécie tout particulièrement, elle avait choisi une blouse de la marque londonienne Cefinn et un pantalon plus foncé, associés à des escarpins bleus.

Bref, une tenue parfaite pour la visite, qui ne l'a pas empêchée de s'asseoir par terre avec les petits écoliers et de profiter des leçons avec eux, dans une cession du programme anglo-saxon Roots of Empathy. Amené du Canada, celui-ci encourage les enfants à communiquer entre eux avec respect, quels que soient les âges et notamment grâce à des bébés, une belle initiative que la duchesse, mère de trois enfants (George, 8 ans et demi, Charlotte, 7 ans, et Louis, 4 ans) semble avoir apprécié.

Tout comme le Prince William, d'ailleurs, lui aussi assis par terre au milieu des bambins. Très à l'aise avec les bouts de choux, il a cette fois échappé à la question sur un éventuel quatrième enfant qui lui est régulièrement posée lorsqu'il est au contact de jeunes enfants. Il faut dire que la duchesse de Cambridge elle-même avait expliqué qu'elle se sentait souvent nostalgique lorsqu'elle se trouvait en présence de bébé.