Kate Middleton aux anges : la naissance d'un bébé égaye sa fin d'année

Le compte Instagram du prince William et de Kate Middleton n'a pas commenté, mais nul doute qu'ils ont réagi en privé à la grande nouvelle ! Kate et Natasha Archer travaillent ensemble depuis plusieurs années, et la styliste a été faite membre de l'Ordre Royal de Victoria en 2019.

Chris Jackson photographie la famille royale pour l'agence Getty Images depuis mars 2003. Il a notamment consacré un livre à la reine Elizabeth II, intitulé Elizabeth II: A Queen For Our Time et éditée par la maison Rizzoli.

La naissance du bébé vient embellir un peu plus la fin d'année de Kate Middleton, complètement atteinte par la fièvre de Noël. Vendredi 24 décembre 2021, la duchesse apparaîtra à la télé, sur la chaîne anglaise ITV, lors d'une soirée musicale de bienfaisance, enregistrée le 8 décembre dernier à l'abbaye de Westminster, à Londres. Une première bande-annonce a été dévoilée. Kate y est filmée, souriante installée sur un banc de l'abbaye décorée aux couleurs de Noël. "Je suis tellement contente d'accueillir Together At Christmas [le nom du concert, NDLR] ici à l'abbaye de Westminster", déclare alors la duchesse de 39 ans.