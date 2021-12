Kate Middleton "très contrariée" par Meghan et Harry : des amis en disent plus...

Voilà bientôt 2 ans que le prince Harry et Meghan Markle ont quitté la monarchie britannique dans l'espoir d'une vie plus épanouie en Californie. Si leur départ a grandement secoué la Couronne, il a également touché en plein coeur le prince William et Kate Middleton, eux qui étaient si proches du prince Harry et qui ont fait au mieux pour intégrer son actrice américaine dans la famille royale. Bien qu'ébranlés, les Cambridge seraient ressortis plus unis encore de cette épreuve familiale scrutée à la loupe par les médias.

Le nouveau numéro du magazine américain People est consacré à la duchesse de Cambridge, à l'occasion de ses 40 ans, qu'elle fêtera le 9 janvier prochain. Témoignages d'amis à l'appui, le magazine revient sur l'impact qu'a eu le départ des Sussex et les accusations de racisme et mauvais traitement qu'ils ont ensuite proférées à la télévision américaine. Une source rapporte que Kate a été "très, très contrariée par tout ça". Un ami ajoute : "Tout avec Harry et Meghan a été extrêmement stressant, mais au contraire, cela les a rapproché [elle et William]. Elle était contrariée parce que [William] était si contrarié. Voir son mari si désemparé était difficile."

Toujours selon ce proche, la duchesse de Cambridge aurait une "grande force intérieure". La mère de George, Charlotte et Louis (8, 6 et 3 ans) a d'ailleurs fait preuve de son flegme à toute épreuve le mois dernier, lors d'une visite d'une école. Interrogée sur les Sussex par un enfant, elle s'est contentée de répondre : "Quoi d'autre ?" Une source proche du palais a affirmé que Kate Middleton était "de plus en plus impressionnante au fur et à mesure que le temps passe" et qu'elle se rapproche de son futur rôle de reine consort. "C'est une femme concentrée et professionnelle."

Un nouveau Noël sans les Sussex

Toujours aussi investie au sein de la Royal Foundation, Kate Middleton s'illustrera à la télévision anglaise le 24 décembre, avec la diffusion de son concert de Noël de bienfaisance enregistré il y a peu à l'abbaye de Westminster. La Britannique avait alors dégainé un nouveau pull de Noël aussi kitsch que coûteux. Mais surtout, elle a pu compter sur la présence et le soutien de la famille Middleton, (presque) réunie au grand complet.

Si le traditionnel déjeuner de la famille royale à Buckingham vient d'être annulé en raison de la reprise de l'épidémie, le clan devrait se réunir prochainement à Sandringham pour passer les fêtes avec la reine Elizabeth. Même s'il s'agira de son premier Noël sans le prince Philip, la souveraine devra, une fois encore, se passer du prince Harry, de Meghan Markle et leurs deux jeunes enfants, puisqu'ils n'auraient aucunement l'intention de revenir au Royaume-Uni pour la fin d'année. Pour autant, Kate Middleton et William auraient prévu de faire expédier quelques cadeaux à Archie et Lilibet (2 ans et 6 mois).