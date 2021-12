Elizabeth II à nouveau punie : la reine privée de repas de Noël en famille...

Les déconvenues s'enchaînent pour la reine... Ce jeudi 16 décembre 2021, le palais de Buckingham a annoncé que le traditionnel déjeuner de Noël de la famille royale est annulé en raison de la reprise de la pandémie de coronavirus. L'an dernier déjà, l'événement qui permet au clan Windsor de se réunir avait été annulé pour la même raison.

Sur Twitter, Rebecca English, reporter spécialisée du Daily Mail, a relayé l'information : "Le déjeuner familial pré-Noël de la Reine n'aura désormais PAS lieu. La décision est une mesure de précaution car on pense qu'il pourrait mettre en danger les préparatifs de Noël de trop de gens si il était maintenu. La reine regrette, mais pense que c'est la bonne chose à faire." Nous n'aurons donc pas droit au traditionnel défilé de grosses cylindrées avec les membres de la famille royale arrivant et sortant de Buckingham (voir diaporama).

Ce pré-déjeuner de Noël est généralement l'occasion pour la reine de réunir sa famille élargie, notamment les membres qui ne peuvent pas prendre part au traditionnel Noël royal à Sandringham (dans le Norfolk). Plusieurs médias britanniques, dont Hello, ont laissé entendre qu'Elizabeth II pourrait reporter le déjeuner au 21 décembre en l'organisant plutôt au château de Windsor, où elle vit depuis le début de la crise sanitaire. Scénario qui n'a pas été encore confirmé par le palais.

Après une année 2021 particulièrement éprouvante, la souveraine de 95 ans mériterait tout de même de passer les fêtes de fin d'année en famille, d'autant qu'il s'agira de son tout premier Noël sans son mari le prince Philip, décédé en avril dernier. Ses sorties sont également limitées depuis qu'elle a été brièvement hospitalisée en octobre... Si la reine devrait pouvoir compter sur la présence du prince William, son épouse Kate Middleton et leurs trois enfants pour ouvrir ses paquets, difficile d'en dire autant pour le prince Harry et Meghan Markle, qui devraient rester en Californie avec Archie et Lilibet (2 ans et 6 mois).