Elizabeth II au repos forcé : nouvelle annonce de Buckingham, la reine privée de ses hobbies

Non seulement elle a dû faire une croix sur un voyage en Irlande, puis sur son déplacement en Ecosse pour la COP26, mais elle doit rester au repos pendant encore deux semaines. Vendredi 29 octobre 2021, en début de soirée, le palais de Buckingham a en effet annoncé qu'Elizabeth II va limiter ses activités royales pour au moins deux semaines supplémentaires. Une annonce qui fait suite à sa brève hospitalisation à Londres le 20 octobre dernier.

Sur Twitter, la reporter spécialisée du Daily Mail Rebecca English a précisé : "On me dit que la reine reste de bonne humeur - en effet, elle a enregistré son discours de la COP26 cet après-midi et continuera avec des tâches légères. Cependant, son agenda est délibérément léger pour la semaine prochaine. Des sources insistent sur le fait qu'il ne s'agit que d'une 'précaution raisonnable' de ses médecins." Malgré tout, la souveraine de 95 ans est bien déterminée à prendre part à la traditionnelle commémoration de l'Armistice, au Cenotaph de Londres, le 14 novembre prochain. D'ici là, elle pourra continuer les visioconférences depuis son château de Windsor, comme elle a pu le faire ces derniers jours.

En revanche, la reine se retrouve privée de deux de ses passe-temps préférés : monter à cheval et promener ses corgis chéris. D'après les informations du Sun, Elizabeth II est "un peu mal à l'aise" et se retient de remonter en selle depuis la fin de l'été. Autre privation de taille, la reine n'aurait plus promené ses chiens adorés depuis son passage à l'hôpital la semaine dernière. Pourtant, se balader avec ses compagnons poilus dans les jardins de Windsor fait partie de ses habitudes incontournables !

Pour rappel, trois chiens partagent la vie de la souveraine : son tout dernier dorgi Candy, issu d'une longue lignée de chiens royaux, mais également deux jeunes corgis qui lui ont été offert par son fils le prince Andrew au printemps dernier, peu avant le décès de son mari le prince Philip.

A défaut de pouvoir se rendre à Glasgow pour la COP26, où elle aurait pu retrouver le prince Albert de Monaco et ses jeunes enfants, Elizabeth II sera représentée par son fils et héritier le prince Charles, qui délivrera le discours d'ouverture.