Kate Middleton imperturbable : brushing au vent et look bonbon, elle fait bonne figure en pleine tempête

On l'avait quittée en robe de soirée à paillettes, on la retrouve dans un tout autre look d'hiver éclatant ! Mercredi 24 novembre 2021, Kate Middleton a effectué une nouvelle sortie en solo. La duchesse de Cambridge a quitté le palais de Kensington pour rejoindre le nord de Londres, le temps de visiter l'école Nower Hill High.

Tout sourire dans son manteau fuchsia et pull col roulé assorti (de chez Hobbs), Kate Middleton et sa cascade d'ondulations ont pris part à une leçon sur les neurosciences et l'importance du développement de la petite enfance avec huit élèves. Cela fait maintenant plusieurs années que la mère de George, Charlotte et Louis (8, 6 et 3 ans) consacre une grande partie de son précieux temps aux domaines de la santé mentale et de la petite enfance par l'intermédiaire de la Royal Foundation.

Une fois encore, la Britannique de 39 ans a fait bonne figure en dépit d'une nouvelle tempête médiatique. Cette sortie de mercredi survient au moment même où la famille royale sanctionne fermement la BBC, après la diffusion d'un documentaire sur les princes William et Harry. Alors que Kate Middleton doit prochainement animer un concert de Noël de bienfaisance à Westminster, le palais en a finalement confié la retransmission à la chaîne ITV plutôt qu'au diffuseur national qu'il privilégie d'ordinaire...