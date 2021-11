Kate Middleton : Cascade de boucles et robe à paillettes au bras de William, un look ultra glamour

La duchesse du recyclage a encore frappé, et avec brio ! Le 18 novembre 2021, au Royal Albert Hall de Londres, Kate Middleton et le prince William ont pris part à la traditionnelle Royal Variety Performance. En tenues de soirée, le duc et la duchesse de Cambridge étaient les invités d'honneur de cette soirée spectacle de bienfaisance retransmise chaque année à la télévision.

Laissant le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis (8, 6 et 3 ans) au palais de Kensington, le prince William et son épouse ont profité d'une soirée de gala en tête-à-tête, ou presque. Sur place, le couple a notamment retrouvé Ed Sheeran et applaudi les performances de James Blunt, Gregory Porter ou encore Anne-Marie. La troupe de la comédie musicale Matilda s'est également produite sur la prestigieuse scène du Royal Albert Hall, de même que celle de Moulin Rouge The Musical et du Cirque du Soleil. Pour rappel, l'édition 2020 s'était tenue virtuellement, en raison de la pandémie de coronavirus.

Plutôt que d'investir dans une énième robe de soirée, Kate Middleton a encore prouvé qu'elle était une experte du recyclage de tenue. La Britannique de 39 ans a en effet ressorti sa robe à sequins émeraude signée Jenny Packham (une de ses créatrices fétiches), un modèle qu'elle avait déjà porté lors de son voyage officiel au Pakistan avec William, en 2019. La duchesse de Cambridge a complété son look d'une toute nouvelle pochette verte, Jenny Packham également, d'une paire d'escarpins Emmy London et d'une paire de boucles d'oreilles pendantes Missoma London.

Mais c'est surtout sa mise en beauté qui a attiré l'attention : Kate Middleton a sublimé sa longue crinière brune en optant pour de belles ondulations brillantes, portées sur le côté. Un look moderne et résolument glamour, qui lui va à merveille.