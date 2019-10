Kate Middleton scintillante au Pakistan, arrivée en tuk-tuk avec William

C'est dans une longue robe vert bouteille ornée de brillants que Kate Middleton est arrivée à la réception tenue par le haut commissaire britannique au Pakistan, à Islamabad, le 15 octobre 2019 au soir. La duchesse de Cambridge et son époux le prince William ont d'ailleurs fait une entrée remarquée au Monument National du Pakistan, déposés par un tuk-tuk fort bien décoré. Pour cette grande occasion, Kate a choisi une création originale de la styliste britannique Jenny Packham, qu'elle a assorti avec une écharpe traditionnelle et des talons argentés signés Jimmy Choo, comme l'ont remarqué nos confrères du Daily Mail.

William était tout aussi traditionnel, puisqu'il avait choisi de porter un Sherwani, un long manteau allant jusqu'aux genous généralement porté pour de grandes occasions ou mariages, et son pantalon assorti. Les époux de Cambridge étaient donc très en beauté pour rencontrer Thomas Drew, le haut commissaire britannique au Pakistan et la haute société pakistanaise. Ils ont d'ailleurs eu l'opportunité de rencontrer plusieurs cinéastes, artistes et musiciens locaux.

Le prince William a également fait un discours, mettant en lumière la relation entre le Royaume-Uni et le Pakistan, décrivant le rôle des britanniques dans la protection des frontières, dans le but de lutter contre le terrorisme. "Nous partageons des liens uniques et ce sera toujours dans notre intérêt de voir le Pakistan réussir. Vous pouvez toujours vous appuyez sur le Royaume-Uni, qui continuera à jouer un rôle important en tant que partenaire privilégié et ami", a-t-il déclaré lors de cette soirée.

Avant d'assister à cette réception, William et Kate s'étaient rendus dans une école pour filles d'Islamabad, appuyant leur attachement à l'éducation des femmes. Au Pakistan, moins de la moitié des femmes savaient lire et écrire en 2015, quand 71% des hommes sont alphabétisés. Les parents de George (6 ans), Charlotte (4 ans) et Louis (1 an) ont pu apprendre les mathématiques aux jeunes élèves.