Diaporama Kate Middleton aux anges : la naissance d'un bébé égaye sa fin d'année

Le photographe de royaux Chris Jackson, sa compagne Natasha Archer (enceinte) et leur fils aîné. Décembre 2021.

Kate Middleton et le prince William ont partagé une nouvelle photo de famille sur Instagram, qui fait office de carte de fin de Noël. Ils posent avec leurs 3 enfants : Charlotte, Louis et George.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, assistent au service de chant communautaire Together At Christmas à l'abbaye de Westminster, à Londres, Royaume Uni, le 8 décembre 2021.