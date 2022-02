Kate Middleton chicissime à Copenhague : joyeuses retrouvailles avec la reine Margrethe et la princesse Mary

Le voyage officiel de Kate Middleton au Danemark se poursuit avec une nouvelle sortie remarquée au palais Christian IX de Copenhague. Ce mercredi 23 février 2022, après une joyeuse matinée passée en forêt, au milieu des enfants, la duchesse de Cambridge a déchaussé ses bottes et retrouvé une tenue plus formelle pour une audience avec la reine Margrethe et sa belle-fille, la princesse Mary.

Malgré le cadre officiel de cette rencontre, l'ambiance était plutôt décontractée, les trois femmes échangeant de larges sourires devant les photographes. L'épouse du prince William était élégante au possible dans son manteau long de style officier, un modèle inédit signé Catherine Walker, une des ses marques fétiches. La Britannique de 40 ans avait complété son look d'une paire d'escarpins Gianvito Rossi et de bijoux en perles. Elle portait d'ailleurs la même paire de boucles d'oreilles Maria Black Jewellery qu'hier, lors de son arrivée au Danemark, en blazer rouge Zara.

Une fois l'audience avec la reine terminée, Kate Middleton a récupéré son sac à main Mulberry et ses gants en cuir pour rejoindre avec Mary le palais Frederik VIII, la demeure que la princesse danoise partage avec son mari, le prince héritier Frederik. Les deux femmes ont ainsi traversé à pieds la cour pavée Amalienborg, perchées sur leurs talons hauts, avant de profiter d'un déjeuner privé. La duchesse de Cambridge et la princesse Mary se connaissent depuis maintenant 10 ans, après la première visite de Kate Middleton et William au Danemark en 2011. Mary et Frederik de Danemark avaient ensuite retrouvé les Cambridge en 2016 en Angleterre, au Royal Ascot.