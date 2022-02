Kate Middleton lumineuse en look champêtre : gros pull et bottines pour une sortie en forêt !

La valise devait être bien remplie, quand Kate Middleton a embarqué dans son avion en direction de Copenhague. En visite officielle au Danemark, sans son époux le Prince William, pour une durée de 48h, la duchesse de Cambridge enchaîne les looks et change de style à la moindre occasion. Et comme à son habitude, la souveraine de 40 ans sait être chic sans en faire des caisses ni dépenser trop de livres sterling - c'est son banquier qui doit être content.

Après avoir été aperçue en blazer rouge Zara - recyclé, qui plus est -, Kate Middleton a effectivement rendu visite aux équipes du Stenurten Forest Kindergarten, le Centre de la Fondation royale pour la petite enfance, le matin du mercredi 23 février 2022. Elle avait sorti de son sac une tenue d'une simplicité renversante qui sent bon le week-end à la campagne : un épais col roulé de couleur crème, une veste cirée verte de marque Seeland d'une valeur de 250€, un jean noir et des bottines Blundstone à 200€. Encore une fois, la maman de George, 8 ans, Charlotte, 6 ans et Louis, 3 ans, est parvenue à charmer les foules à moindre coût.

Si elle est actuellement au Danemark, c'est dans le cadre du Jubilé de platine de la reine Elizabeth II, qui célèbre cette année ses 70 ans sur le trône d'Angleterre. Après avoir fait "coucou" aux membres de la Royal Foundation Center for Early Childhood qu'elle a fait ouvrir au mois de juin dernier à Copenhague - l'occasion pour elle d'évoquer ses envies d'enfants ! - , la souveraine britannique devrait être reçue par la reine Margrethe II et la princesse Mary pour discuter des actions de la fondation royale, The Mary Foundation, qui vient en aide aux enfants et aux femmes victimes de violences conjugales et familiales. On imagine que, pour rencontrer ces consoeurs danoises, Kate Middleton a prévu autre chose qu'un bon gros pull bien confortable...