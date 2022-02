Kate Middleton : Sortie surprise en famille, la duchesse dévoile un nouveau it-bag de luxe

La duchesse de Cambridge multiplie les sorties cette semaine ! Après s'être illustrée sur un terrain de rugby, Kate Middleton a effectué un nouvel engagement officiel en trio avec... ses beaux-parents. Jeudi 3 février 2022 à Londres, la Britannique de 40 ans était accompagnée du prince Charles et de son épouse Camilla pour une visite du Trinity Buoy Wharf, un site de formation pour les arts et la culture, soutenu par la fondation du prince de Galles.

Rares sont les sorties de Kate Middleton en solo avec ses beaux-parents. A en croire les informations du magazine Hello!, le prince Charles aurait lui-même convié l'épouse de son fils William à cette visite, pour saluer leur intérêt commun pour les arts. Le joyeux trio a commencé sa visite de la fondation sur le toit surplombant la Tamise et la salle omnisports The O2 Arena (voir diaporama). Après quelques photos sous le vent, il est ensuite allé à la rencontre d'étudiants en pleine formation et ce, dans des domaines variés : la peinture, la couture, la photographie, le dessin...

Pour cette nouvelle sortie en famille, Kate Middleton a laissé son survêtement et ses crampons portés la veille, pour sa visite du Twickenham Stadium. Jeudi, la mère de George, Charlotte et Louis (8, 6 et 3 ans) a retrouvé une tenue plus classique et a une nouvelle fois prouvé qu'elle était une experte du recyclage : la duchesse a en effet ressorti sa robe grise ceinturée Catherine Walker, qu'elle avait déjà portée en 2019, lors d'une sortie avec la reine Elizabeth à Londres.

L'épouse du prince William a tout de même laissé voir une touche de nouveauté avec un sac à main inédit signé Mulberry : le petit modèle Amberley en croco noir, qui pourrait finir en rupture de stock et devenir la prochaine "victime" du Kate effect ! Enfin, à condition d'avoir 740 euros sur son compte en banque.