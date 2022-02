Kate Middleton en survêt' et crampons : la duchesse impressionne en plein entraînement

A peine son patronage a-t-il été officialisé qu'on retrouve Kate Middleton sur le terrain. Littéralement sur le terrain : celui du Twickenham Stadium ! Mercredi 2 février 2020, la duchesse de Cambridge a endossé un tout nouveau rôle, celui de marraine royale de la Rugby Football League et de la Rugby Football Union. Une mission qui était jusqu'alors à la charge de son beau-frère le prince Harry et dont elle hérite maintenant qu'il a pris ses distances de la monarchie pour partir vivre aux Etats-Unis avec Meghan Markle.

Pour inaugurer ce nouveau patronage, l'épouse du prince William a laissé robes et talons au placard pour enfiler survêtement et crampons. Mercredi en milieu de journée, celle qui vient de fêter ses 40 ans est allée à la rencontre de joueurs, arbitres et coachs, alors que l'équipe nationale anglaise se prépare activement pour le Tournoi des Six Nations (qui commence le 5 février). Cette passionnée de sport n'a pas hésité à prendre part à un entraînement sur le terrain. Le moins qu'on puisse dire est que la duchesse est plutôt agile !