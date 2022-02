Kate Middleton met la pression au Prince William pour avoir un 4e enfant : "On en fait un autre !"

La famille royale britannique serait-elle sur le point de s'agrandir, encore un peu plus ? Si l'on en croit les tendres confessions de Kate Middleton, actuellement en visite au Danemark, il se pourrait bien que le Prince George, 8 ans, la princesse Charlotte, 6 ans et le prince Louis, 3 ans, accueillent tôt ou tard une petite soeur ou un petit frère ! Alors qu'elle passait une tête au Royal Foundation Center for Early Childhood, qu'elle a fait ouvrir au mois de juin dernier, la duchesse de Cambridge a eu un petit pincement au coeur.

William est toujours inquiet quand il sait que je vais rencontrer des enfants de moins de 12 mois

En déplacement officiel à Copenhague, sans son époux le Prince William, Kate Middleton a effectivement eu l'occasion de rencontrer plusieurs parents accompagnés de leurs bébés au Børnemuseet, un musée pour enfants situé dans la municipalité de Frederiksberg. La souveraine britannique leur a alors confié qu'elle se sentait régulièrement d'humeur à "couver" à nouveau. "William est toujours inquiet quand il sait que je vais rencontrer des enfants de moins de 12 mois, a plaisanté la maman de 40 ans. Je rentre toujours à la maison en lui disant 'On en fait un autre !"

Kate Middleton s'est envolée en direction du Danemark, le 22 février 2022, pour deux jours de visites officielles importantes dans le cadre du Jubilé de platine de la reine Elizabeth II, qui célèbre cette année ses 70 ans sur le trône d'Angleterre. Son planning, très chargé, est essentiellement organisé autour des enfants et devrait lui donner quelques idées. L'épouse du prince William s'est effectivement rendue à l'Université de Copenhague pour découvrir les travaux entrepris dans la lutte contre les maladies mentales des enfants. Elle doit également rencontrer la princesse Mary de Danemark pour discuter de sa fondation, The Mary Foundation, qui vient en aide aux enfants et aux femmes victimes de violences conjugales et familiales...