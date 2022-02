Kate Middleton et le prince William en sortie rugby : George offre un festival de grimaces !

On savait déjà que le prince George était fan de foot, le voilà désormais supporter de rugby ! A 8 ans et demi, le petit garçon a en effet accompagné ses parents dans les tribunes du stade mythique de Twickenham pour assister à l'affrontement entre l'équipe d'Angleterre et celle du Pays de Galles, qui concourent pour remporter le Tournoi des Six Nations.

Le petit garçon, passionné par le match, était vêtu d'une doudoune bleue foncée et rouge et semble avoir encore grandi par rapport à ses dernières apparitions publiques. Et il a fait le show pour les photographes, multipliant les grimaces. Langue tirée, yeux au ciel ou tête faussement étonnée, il a fait rire tout le monde et profité des conseils de son papa, le prince William, lui aussi fan de sport. Il a également révélé qu'il apprenait le rugby à l'école rapporte le Mail Online !

Alors qu'on l'avait laissé très triste dans les tribunes de la finale de l'Euro de football, perdue par l'Angleterre contre l'Italie, il était cette fois de bien meilleure humeur ! En revanche, la question qui a agité les journalistes locaux, c'était de savoir quelle équipe avait ses faveurs. En effet, si son père, prince de Galles, est le parrain de l'équipe galloise, sa mère est la marraine de celle de l'Angleterre !

Kate Middleton avait même impressionné il y a quelques mois en jouant au rugby devant les photographes et en se donnant à fond, sourire aux lèvres. Et c'est d'ailleurs son équipe qui s'est imposée de peu face au Pays de Galles, 23 points à 19 après un match serré. Et on imagine très bien les chamailleries dans le couple au moment du match !

La duchesse de Cambridge, en tout cas, était encore une fois éblouissante. Au naturel, elle avait lâché ses cheveux et portait un manteau à carreaux noir et blanc sur un pull à col roulé et un pantalon noir, le tout accompagné d'une paire d'escarpins. Très classe, elle a rapidement passé l'écharpe de l'équipe anglaise autour de son cou et joué le jeu avec son mari et son fils.

Outre le rugby et le football, la future reine aime aussi le tennis. Chaque année, elle vient en effet assister au tournoi de Wimbledon, soutenant en général les joueurs britanniques. Peut-être cette année viendra-t-elle avec George, pour la première fois, ou l'un de ses deux cadets, Charlotte, six ans et demi ou Louis, presque quatre ans, qui étaient cette fois restés à la maison.

A noter que Kate et William sont aussi sortis de leur réserve habituelle en publiant un rare message à teneur politique pour apporter du soutien au président Ukrainien contre la Russie...