Écosse-France : Qui est Pauline, la séduisante compagne de Cyril Baille, la star des Bleus ?

C'est un nouveau match capital et très compliqué qui attend le XV de France cet après-midi du côté d'Edimbourg. Les Bleus de Fabien Galthié affrontent les Écossais dans un choc qui s'annonce indécis et spectaculaire. Pour parvenir à rester invaincu dans le Tournoi des Six nations, l'équipe de France va pouvoir compter sur sa charnière de feu composée d'Antoine Dupont et Romain Ntamack, mais également sur celui qui est considéré actuellement comme le meilleur pilier gauche du monde, Cyril Baille. Impressionnant physiquement, le rugbyman de 28 ans a tout gagné ces derniers temps avec le Stade Toulousain et il fait partie des cadres de la sélection nationale.

Si tout se passe à merveille sur les terrains pour le natif de Pau, il semblerait que ce soit la même chose dans le cadre privé. S'il est plutôt discret et ne s'étale pas trop sur sa vie sentimentale en interview, Cyril Baille n'hésite pas à poster sur son compte Instagram des photos au côté de Pauline Di Giorgio, la jolie brune qui partage sa vie. Si on ne sait pas énormément de choses sur sa vie, elle indique avoir 30 ans et être infirmière puéricultrice dans sa bio Instagram. Installée à Toulouse avec son compagnon, elle profite de la vie et les amoureux semblent très complices.

Une escapade à Rome et un tour au Pic du Midi

La première photo de Pauline sur le compte de Cyril Baille, qui compte plus de 79 000 abonnés, remonte au 3 juillet 2018. L'occasion pour le sportif de souhaiter un joyeux anniversaire à celle qui partage sa vie depuis au moins trois ans maintenant. Le couple a profité de tout ce temps pour voyager et ils se sont notamment rendus à Rome, en Italie, pour un séjour qui devait être particulièrement romantique. Très récemment, ils se sont rendus au Pic du Midi de Bigorre, situé dans les Hautes-Pyrénées.