Romain Ntamack en couple avec Lili : découvrez qui partage la vie de la star des Bleus

C'est reparti pour une nouvelle année du tournoi des six nations, la compétition qui réunit les meilleures nations européennes de rugby. Un tournoi qui échappe aux Français depuis bien trop longtemps et malgré leur statut de favoris, les Bleus vont déjà devoir donner leur meilleur pour l'emporter. Pour arriver à leurs fins, ils vont notamment pouvoir compter sur leur charnière de feu composée d'Antoine Dupont, nommé meilleur joueur du monde récemment, et Romain Ntamack, les deux joueurs du Stade toulousain.

Ce dernier fait partie de la nouvelle génération dorée du rugby français et à seulement 22 ans, il s'est très vite intégré et fait aujourd'hui figure de star de l'équipe de Fabien Galthié. Si tout va pour le mieux sur les terrains de rugby, les choses se passent également très bien dans la vie privée de Romain Ntamack. Le beau gosse est en couple avec une certaine Lili, une très jolie brune avec qui il s'affiche sur les réseaux sociaux. Si l'on ne sait pas grand-chose de celle qui se fait appeler lilipez sur Instagram, elle possède tout de même 12 300 abonnés et semble très amoureuse de son rugbyman.

Etant donné qu'ils se font plutôt discrets dans les médias, il est difficile de savoir exactement quand leur relation a débuté, mais la première photo des deux tourtereaux ensemble remonte au 24 mai 2021. Sur la photo on peut voir Romain et Lili avec le trophée de champion d'Europe remporté par le jeune rugbyman. "Au sommet", écrit Lili qui a posté cette photo likée plus de 3 000 fois.