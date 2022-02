Antoine Dupont : La star du XV de France est-elle en couple ?

L'équipe de France va-t-elle enfin gagner un tournoi des six nations ? Cela fait maintenant douze ans que les supporters des Bleus n'ont pas goûté à la victoire finale, une éternité pour une équipe qui a souvent brillé dans cette compétition. Pour y arriver, l'équipe de Fabien Galthié peut compter sur plusieurs joueurs de grand talent à l'image de son demi d'ouverture, Romain Ntamack. Il faut aussi compter sur celui qui vient d'être élu meilleur joueur du monde : Antoine Dupont. Le demi de mêlée, qui évolue au Stade toulousain, est un véritable phénomène et à seulement 25 ans, il compte bien permettre aux Français de soulever la coupe. Pour cela il va falloir dominer de redoutables Irlandais...

Si tout va pour le mieux dans la vie professionnelle d'Antoine Dupont, qu'en est-il en dehors des terrains ? D'un naturel discret, le brun au regard intense se livre assez peu sur sa vie privée, mais il a déjà évoqué son statut sentimental au moment du premier confinement. "Normalement, j'habite en appartement à Toulouse et je pense que vivre le confinement là-bas aurait été compliqué. J'ai donc préféré rentrer dans les Hautes-Pyrénées à la campagne : je suis chez mon frère avec sa copine et ma copine", révélait-il à France Info le 20 mars 2020.

Antoine Dupont en couple avec une certaine Charlène ?

Antoine Dupont n'est donc visiblement plus un coeur à prendre, même si l'on ne sait pas si son histoire dure encore aujourd'hui. Quant à l'identité de la jeune femme en question, la réponse est également difficile à trouver. La seule trace d'une relation que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux remonte à 2015 et elle provient du compte Twitter d'une certaine Charlène. La belle brune avait posté une photo d'elle et du rugbyman qui ne laissait que peu de place au doute...