Kate et William coupent un peu : détails sur leur break bien mérité avec George, Charlotte et Louis

Comme pour tous les petits élèves britanniques, l'heure des vacances a sonné pour George, Charlotte et Louis de Galles ! Désormais en congés pour deux semaines, les trois enfants du prince William et de Kate Middleton vont pouvoir souffler après une rentrée très mouvementée : après avoir quitté Londres pour Windsor cet été, ils avaient intégré une nouvelle école, la Lambeth School, avant d'être secoués par la mort de leur arrière-grand-mère, la reine Elizabeth II.

Mais désormais, tout cela est derrière eux et les trois bambins âgés de 9, 7 et 4 ans vont pouvoir enfin profiter pleinement pour leurs premières vacances de leur nouvelle maison et surtout... de leur grand jardin ! Situé sur le domaine de Windsor, leur cottage leur permet en effet de profiter du parc du château, où ils s'amusent régulièrement, pour le plus grand bonheur de leurs parents.

"Ils adorent que leurs enfants puissent prendre leur vélo et s'amuser autour du domaine", avait déclaré l'un des amis du couple récemment au magazine People. Et cela risque d'être au programme de ces quinze jours de congés, surtout que leurs parents ont également décidé de prendre des vacances pour souffler eux aussi de cette rentrée chargée et pour profiter avec eux des joies de la nature.

Feux de camps et saucisses grillées

Il faut dire que le prince et la princesse de Galles sont très attachés à la vie au grand air et qu'ils ont déjà prévu un programme pour leurs bouts de chou, comme Kate Middleton l'avait confié il y a peu. "Quelqu'un m'a demandé récemment : de quoi voulez-vous que vos enfants se rappellent pendant leur enfance ?", avait-elle raconté dans un podcast.

"Et je me suis dit que c'était une très bonne question parce qu'en réalité, est ce que je veux qu'ils se rappellent de moi assise à faire leurs devoirs avec eux tout le week-end ? Ou est-ce que je préfère qu'ils se souviennent du moment où l'on est sortis dehors, où on a allumé un feu de camp et où on a essayé de faire cuire des saucisses, qui n'ont pas voulu griller parce que tout était trop humide ?", s'était-elle interrogée.

Les enfants ne devraient en tout cas pas s'ennuyer et pourraient même profiter d'un jardin encore plus grand si le couple décide de s'installer pour les vacances dans sa maison de campagne d'Amner Hall, où ils avaient notamment passé le confinement. Sans oublier, bien sûr, Halloween, qu'ils fêteront avec leurs grands parents maternels. Carol Middleton a même révélé avoir fait pousser des citrouilles ! En tout cas, loin des protocoles et des courbettes, George, Charlotte et Louis sont vraiment des enfants comme les autres !