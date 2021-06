Kate Middleton en jeans baskets : coup de frais sur la garde-robe de la duchesse !

Mais que se passe-t-il du côté de la garde robe de Kate Middleton ? Pour la deuxième fois en moins d'un mois, la duchesse de Cambridge est apparue en public... en jeans ! Ce 22 juin 2021, la Britannique de 39 ans a fait une sortie remarquée au Musée d'Histoire Naturelle de Londres. L'occasion pour l'épouse du prince William d'afficher un nouveau look printanier et décontracté.

Devons-nous prévoir une nouvelle rupture de stock sur les blazers rose orangé ? C'est fort probable ! En revanche, pas sûr que toutes les adeptes de Kate Middleton puissent s'offrir ce modèle précis : il s'agit d'une veste à poches en laine signée Chloé, qui était en vente pour la modique somme de 1890 euros, avant d'être en rupture de stock. Pour compléter sa tenue, la duchesse de Cambridge a misé sur la simplicité avec un top blanc près du corps, un jean bleu clair & Other Stories, des baskets Veja et quelques bijoux fins dorés. Son brushing tout en volume et ondulations vient compléter ce look moderne et efficace.

Marraine du musée depuis maintenant huit ans, la mère de George, Charlotte et Louis (bientôt 8, 6 et 3 ans) a cette fois-ci visité les jardins, où elle a retrouvé des écoliers pour parler environnement, notamment de l'initiative Urban Nature Project qui sera lancée plus tard cette année. Comme l'a rapporté Hello, Kate Middleton a même ramené du miel fait maison de sa maison de campagne d'Anmer Hall, dans le Norfolk, pour que les enfants puissent le goûter.

Cette nouvelle sortie était l'occasion pour la duchesse de Cambridge de renforcer son engagement en faveur de l'écologie, de l'éducation et de la santé mentale des plus jeunes, elle qui s'épanouit bien plus en famille à la campagne, qu'en talons au palais. De nouvelles rumeurs affirment d'ailleurs avec le prince William, elle aurait dans l'idée de déménager pour retourner vivre dans le Berkshire, sa région d'enfance...