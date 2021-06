Diaporama Kate Middleton en jeans baskets : coup de frais sur la garde-robe de la duchesse !

Le prince William, Kate Middleton et leurs trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, posent pour leur carte de voeux 2021.

Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, arrive au palais de Kensington à Londres, Royaume Uni, le 18 juin 2021, pour une réception pour les parents d'utilisateurs d'un centre pour la petite enfance, le jour du lancement du Royal Foundation Centre for Early Childhood.

Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, lors du lancement du Royal Foundation Centre for Early Childhood au London School of Economics de Londres, Royaume Uni, le 18 juin 2021.

La reine Elisabeth II, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, et Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, participent au Big Lunch Initiative en marge du sommet du G7 à Saint Ives le 11 juin 2021.

Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, et la Première Dame des États-Unis Jill Biden lors d'une visite à la "Connor Downs Academy à Hayle, Cornouailles, Royaume Uni, 11 juin 2021, lors du sommet du G7.

Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, a rencontré la jeune Mila Sneddon, atteinte d'un cancer, et sa famille au palais Holyroodhouse à Edimbourg. Le 27 mai 2021

Le prince William, duc de Cambridge et Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, lors de l'événement "Beating of the Retreat (Cérémonie de la Retraite)" au palais de Holyroodhouse à Edimbourg. Le 27 mai 2021