Meghan Markle, Kate et William... Où sont-ils confinés pendant le coronavirus ?

Mais où se sont réfugiés les membres de la famille royale Britannique pendant le confinement ? En pleine crise sanitaire contre le coronavirus, les différents membres du clan Windsor se sont isolés pour échapper à l'épidémie qui sévit dans le monde entier. Particulièrement menacés par cette pandémie à cause de leurs âges avancés, la reine Elizabeth II (93 ans) et son époux le prince Philip (98 ans) ont décidé de séjourner au château de Windsor. Selon le magazine People, le prince William, sa femme et leurs enfants ont choisis quant à eux de se rendre dans leur domaine de Sandringham, Anmer Hall. Cette vaste propriété située à environ 110 miles au nord de Londres dans le Norfolk est idéale pour Georges et Charlotte qui peuvent s'amuser au jardin mais aussi pour le Prince Louis qui adore "sentir les fleurs" et batifoler à l'extérieur comme l'avait révélé récemment sa maman Kate Middleton.

De leur côté, Meghan Markle et le Prince Harry sont retournés sur l'île de Vancouver au Canada pour retrouver leurs fils Archie. En effet, Harry et Meghan étaient récemment à Londres pour honorer leur derniers engagements royaux officiels (ils ne seront plus considérés comme membres de la famille royale britannique le 31 mars prochain). "Ils aiment vivre une vie tranquille", avait déclaré un proche du duc et de la duchesse du Sussex au magazine People. "Ils font de longues promenades, ils font du yoga, et Meghan fait la cuisine. Ce sont de vrais casaniers qui aiment se détendre avec Archie et les chiens".

Enfin, le prince Charles et sa femme Camilla, duchesse de Cornouailles, sont actuellement dans leur domaine de Highgrove, dans le Gloucestershire. En grand passionné d'horticulture, l'héritier du trône âgé de 71 ans peut ainsi s'adonner au jardinage dans sa maison de campagne construite initialement pour le prince William en 1988.