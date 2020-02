Prince William : Joli souvenir de vacances avec George, Charlotte et Louis

Une fois de plus, le prince William a profité d'une sortie officielle pour donner des nouvelles de ses trois enfants, George (6 ans), Charlotte (4 ans) et Louis (1 an). Le 22 février 2020, juste avant le match opposant la France au pays de Galles, le duc de Cambridge, patron royal de la Welsh Rugby Union, s'est rendu à Cardiff pour rencontrer d'anciens joueurs de rugby soutenus par le Welsh Rugby Charitable Trust après une blessure. Lors d'une discussion avec une ex-joueuse, le mari de Kate Middleton a raconté sa récente virée en famille à la campagne, dans le Norfolk.

"Nous sommes allés nourrir des agneaux avec les enfants cette semaine, a confié le Britannique de 38 ans à une certaine Mme Roberts, comme l'a rapporté The Evening Standard. Charlotte n'était pas sûre au début, mais George y est allé directement. Louis adore des tracteurs." L'ancienne joueuse a ajouté : "Ils veulent que les enfants voient la vie à la campagne aussi bien que la vie en ville. Ils ont adoré voir les agneaux et les nourrir." Si le prince William, Kate Middleton et leurs enfants vivent au palais de Kensington, à Londres, la petite famille profite généralement des week-ends et vacances scolaires pour passer du temps dans sa maison de campagne d'Anmer Hall, dans le Norfolk.