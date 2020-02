Kate Middleton intrépide en Irlande : sa rencontre avec un serpent

S'il y a un bien un endroit où Kate Middleton est particulièrement à son aise, c'est en plein air avec des enfants. Dernier exemple en date le 12 février 2020 avec une nouvelle visite de la duchesse de Cambridge en Irlande du Nord. Mercredi, c'est seule que l'épouse du prince William a rendu visite à la ferme The Ark Open située à Newtownards.

Vêtue d'une tenue parfaitement dans le ton de cette sortie à la campagne, en veste Troy London, jean et bottes Penelope Chilvers, Kate Middleton a une nouvelle fois fait la promotion de la grande enquête nationale sur la petite enfance qu'elle a lancée il y a déjà plusieurs semaines, et qui se tiendra jusqu'au 21 février. Et le moins qu'on puisse dire est que la mère de George (6 ans), Charlotte (4 ans) et Louis (1 an) garde le sourire en toutes circonstances, même lorsqu'on lui met un serpent dans les bras ! Hérisson, agneau, lama... Tous ont eu droit à une caresse royale.