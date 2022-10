Diaporama : Kate et William coupent un peu : détails sur leur break bien mérité avec George, Charlotte et Louis

1 / 18 Kate et William coupent un peu : détails sur leur break bien mérité avec George, Charlotte et Louis

2 / 18 Le prince William, duc de Cambridge et Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge accompagnent leurs enfants George, Charlotte et Louis à l'école Lambrook © Purepeople BestImage

3 / 18 Le prince William, duc de Cambridge à l'occasion de ses 38 ans et de la fête des pères en compagnie de ses enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis à Londres, Royaume Uni, le 21 juin 2020.



© Purepeople BestImage

4 / 18 Le prince George de Cambridge et sa soeur la princesse Charlotte de Cambridge lors d'un match de polo de bienfaisance King Power Royal Charity Polo Day à Wokinghan, comté de Berkshire, Royaume Uni, le 10 juillet 2019.



© Purepeople BestImage

5 / 18 Le prince William, duc de Cambridge et Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge accompagnent leurs enfants George, Charlotte et Louis à l'école Lambrook le 7 septembre 2022.



© Purepeople BestImage

6 / 18 Captures d'écran d'une vidéo inédite de la famille royale dévoilée lors d'un sketch hilarant avec le prince William et Stephen Fry. L'humour anglais dans toute sa splendeur. Ce jeudi 23 avril, pour un sketch qui visait à récolter des fonds pour le personnel soignant britannique, le prince William a accepté de jouer la comédie avec le renommé Stephen Fry. A la fin de la vidéo, on a pu voir le prince se réunir avec Kate Middleton et leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis devant chez eux pour applaudir le personnel soignant.



© Purepeople BestImage

7 / 18 Le prince William, duc de Cambridge, Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge et leurs enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis - La famille royale regarde la grande parade qui clôture les festivités du jubilé de platine de la reine à Londres le 5 juin 2022.



© Purepeople BestImage

8 / 18 Le prince George de Cambridge, le prince Louis et la princesse Charlotte - Les membres de la famille royale regardent le défilé Trooping the Colour depuis un balcon du palais de Buckingham à Londres lors des célébrations du jubilé de platine de la reine le 2 juin 2022.



© Purepeople BestImage

9 / 18 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, accompagnés de leurs enfants, le prince George de Cambridge et la princesse Charlotte de Cambridge en visite au château de Cardiff, Royaume Uni, le 4 juin 2022, à l'occasion du jubilé de platine de la reine d'Angleterre.



© Purepeople BestImage

10 / 18 Le prince George de Cambridge, le prince Louis et la princesse Charlotte - Les membres de la famille royale regardent le défilé Trooping the Colour depuis un balcon du palais de Buckingham à Londres lors des célébrations du jubilé de platine de la reine le 2 juin 2022.



© Purepeople BestImage

11 / 18 La reine Elisabeth II d'Angleterre, Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, le prince William, duc de Cambridge, le prince Louis, la princesse Charlotte et le prince George - Les membres de la famille royale regardent le défilé Trooping the Colour depuis un balcon du palais de Buckingham à Londres lors des célébrations du jubilé de platine de la reine le 2 juin 2022.



© Purepeople BestImage

12 / 18 Captures d'écran d'une vidéo inédite de la famille royale dévoilée lors d'un sketch hilarant avec le prince William et Stephen Fry. L'humour anglais dans toute sa splendeur. Ce jeudi 23 avril, pour un sketch qui visait à récolter des fonds pour le personnel soignant britannique, le prince William a accepté de jouer la comédie avec le renommé Stephen Fry. A la fin de la vidéo, on a pu voir le prince se réunir avec Kate Middleton et leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis devant chez eux pour applaudir le personnel soignant.



© Purepeople BestImage

13 / 18 Le prince George de Cambridge, Le prince Louis de Cambridge, La princesse Charlotte de Cambridge - Les membres de la famille royale lors de la parade militaire "Trooping the Colour" dans le cadre de la célébration du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elizabeth II à Londres, le 2 juin 2022.



© Purepeople BestImage

14 / 18 Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, le prince William, duc de Cambridge et leurs enfants, le prince Louis, le prince George et la princesse Charlotte - Les membres de la famille royale regardent le défilé Trooping the Colour depuis un balcon du palais de Buckingham à Londres lors des célébrations du jubilé de platine de la reine le 2 juin 2022.



© Purepeople BestImage

15 / 18 Le prince George de Cambridge, Le prince Louis de Cambridge, La princesse Charlotte de Cambridge - Les membres de la famille royale lors de la parade militaire "Trooping the Colour" dans le cadre de la célébration du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elizabeth II à Londres, le 2 juin 2022.



© Purepeople BestImage

16 / 18 Le prince William, duc de Cambridge, sa femme Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, et leurs enfants le prince George et la princesse Charlotte - Arrivées de la famille royale d'Angleterre au Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres. Le 29 mars 2022 © Purepeople BestImage

17 / 18 Captures d'écran d'une vidéo inédite de la famille royale dévoilée lors d'un sketch hilarant avec le prince William et Stephen Fry. L'humour anglais dans toute sa splendeur. Ce jeudi 23 avril, pour un sketch qui visait à récolter des fonds pour le personnel soignant britannique, le prince William a accepté de jouer la comédie avec le renommé Stephen Fry. A la fin de la vidéo, on a pu voir le prince se réunir avec Kate Middleton et leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis devant chez eux pour applaudir le personnel soignant.



© Purepeople BestImage