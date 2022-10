Kate et William : Les dessous de leur nouvelle vie à Adelaide Cottage, entre tensions et bonheurs simples

Cet automne est synonyme de changement pour Kate Middleton et le prince William. Alors que le couple a honoré la mémoire d'Elizabeth II ces dernières semaines suite à sa disparition le 8 septembre dernier, il vient notamment de déménager. Jusqu'ici résidents au palais de Kensington, la princesse et le prince de Galles se sont installés à la fin de l'été à Adelaide Cottage, une humble demeure située au coeur du domaine du château de Windsor.

Cette propriété s'étend sur un peu plus de 2,5 km et ne manque pas de verdure, de quoi ravir cette famille qui était déjà habituée à vivre en harmonie avec la nature. Un endroit idéal pour les deux tourtereaux et leurs enfants George, Charlotte et Louis, qui se situe non loin du club de polo du Prince Harry mais aussi à 40 km de Londres et possède 7 entrées et sorties différentes afin d'éviter les paparazzis.

Une famille qui vise "stabilité et unité"

Leurs enfants ont ainsi fait leur rentrée dans une nouvelle école, la Lambrook School, où ils ont commencé les cours le jour de la mort de la reine. Un changement de vie qui a de quoi enthousiasmer Kate Middleton et les siens, mais également les stresser. En effet, une source proche de la famille a confié au magazine People qu'ils n'étaient pas forcément satisfait par le timing de ce déménagement. "Les choses étaient très tendues cette semaine-là ; ce n'était pas exactement la période d'installation qu'ils espéraient", a-t-elle ainsi déclaré.

Mais les choses devraient rapidement rentrer dans l'ordre pour eux, puisqu'ils sont déterminés, toujours d'après le magazine, "à faire preuve de stabilité et d'unité". Le couple serait notamment "ravi que leurs enfants puissent sortir faire du vélo autour du domaine, et ils sont tous vraiment ravis de rencontrer tout le monde", a déclaré l'un de leurs amis. "C'est une vraie petite communauté", a-t-il ajouté.

À noter qu'ils aspirent avec ce nouveau déménagement à être "une famille royale moderne faisant des choses normales", a confié un proche. Ainsi, Kate et William se sont séparés de la nounou de leurs enfants et vont "à l'encontre de la tradition royale", explique People, en gardant le prince George à la maison plutôt qu'en internat. L'école n'étant qu'à 15 minutes de chez eux, ils s'efforcent notamment à venir les chercher "presque tous les jours".