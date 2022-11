Kate Middleton éblouissante : Tiare XXL en diamants et robe immaculée, elle impressionne Charles III

Un nouveau look réussi ! Déjà radieuse dans l'après-midi, dans son long manteau violet, Kate Middleton avait sorti le grand jeu ce mardi soir en l'honneur du président sud-africain Cyril Ramaphosa et de sa femme Tshepo Motsepe. Absolument sublime au bras du prince William, très chic en smoking, la jeune femme a ébloui la salle et fait la conquête de l'homme politique, qui n'a pas hésité à trinquer avec elle.

Il faut dire que tous les deux avaient eu le temps de se parler durant l'après-midi, puisque le prince et la princesse de Galles avaient reçu pour mission, pour la première fois, d'accueillir le chef d'Etat à son hôtel. Tous les deux l'avaient ensuite accompagné vers le Horse Guards Parade où ils avaient rejoint le roi Charles III, sa femme, la reine Camilla, et différents hommes politiques du pays dont le premier ministre actuel, Rishi Sunak.

Ce dernier faisait évidemment partie des invités de la réception ce mardi, parmi 160 personnes conviées par le souverain. Celui-ci, arrivé au bras de Camilla, était vêtu d'un costume queue de pie. La reine, quant à elle, avait choisi une robe bleu roi Bruce Oldfield (déjà portée pour un shooting), une tiare et un collier composé de diamants ayant appartenu à George VI. Toute aussi sublime, sa belle-soeur Sophie de Wessex, portait une robe Suzannah London verte, assortie à sa pochette Jimmy Choo.

Une princesse au look immaculé

Mais celle qui a remporté la palme du look (et de très loin !), c'est évidemment Kate Middleton ! La princesse de Galles a en effet illuminé la soirée dans une longue robe blanche ornée d'une cape, parfaite pour faire ressortir sa silhouette de mannequin et signée Jenny Packham. Véritablement royale, la jeune femme portait pour l'accompagner une tiare très spéciale, ayant appartenu à la reine Mary et qui avait été offerte à Lady Diana lors de son mariage avec le prince Charles.

Kate Middleton avait également choisi des boucles d'oreilles ayant appartenu à sa belle-mère Diana pour lui rendre, une fois de plus, un discret mais magnifique hommage. Naturelle malgré ce nouveau look absolument éblouissant, la jeune femme a profité de la soirée pour discuter avec Cyril Raphamosa, à côté de qui elle avait été placée. Preuve que son beau-père, le roi Charles, lui fait désormais une confiance absolue !