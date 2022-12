Harry & Meghan : Le couple Sussex dézingué sort enfin du silence pour rétablir sa vérité !

C'est l'un des plus grand évènements de l'année pour la plateforme Netflix. Le jeudi 8 décembre 2022, les abonnés ont pu découvrir, en exclusivité, la première partie de la série documentaire Harry & Meghan, qui promet depuis des mois de provoquer un véritable cataclysme du côté de Buckingham Palace. Et qui semble tenir ses promesses jusqu'à présent ! Entre le racisme subi en Angleterre, les remarques déplacées que la duchesse a pu entendre ou l'isolement parfois imposé aux amoureux, le couple revient sur ce qui l'a poussé à quitter les lieux pour s'installer à l'autre bout du monde, à Montecito, en Californie.

Ils n'ont jamais mentionné leur besoin d'intimité

Accusé de se mettre en valeur, alors qu'ils avaient quitté la famille royale pour retrouver paix et discrétion, Meghan Markle et le prince Harry ont tenu à mettre les choses au clair par le biais d'Ashley Hansen, leur porte-parole. "Le communiqué qui annonçait leur décision de prendre un peu de recul n'a jamais mentionné leur besoin d'intimité et affirmait, au contraire, qu'ils continueraient à tenir leur rôle en tant que personnes publiques, rappelle-t-elle dans les colonnes du New York Times. Ils ont choisi de partager leur histoire dans cette série, à leur façon, mais les médias parviennent encore à créer un tout autre récit, entièrement faux."

Nous continuons à apporter notre total soutien à sa Majesté la reine

À l'époque du Megxit, en 2020, les parents d'Archie et Lilibet avaient effectivement été plutôt clairs à propos de leur envie de rester dans la lumière. "Nous avons l'intention de nous retirer de nos rôles de membres 'seniors' de la famille royale et allons travailler pour devenir financièrement indépendant, tout en continuant à apporter notre total soutien à sa Majesté la reine, indiquaient Meghan Markle et le prince Harry. C'est grâce à vos encouragements, particulièrement ces dernières années, que nous nous sentons prêts à opérer ces modifications." Le fait qu'ils s'associent à Netflix pour évoquer cette histoire n'est, cela dit, pas tellement du goût des membres de la couronne anglaise, notamment du roi Charles III. Et encore. Trois autres épisodes seront mis en ligne très prochainement, le 15 décembre 2022.