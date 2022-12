Charles III : Première réaction du roi au sujet du documentaire, elle en dit long...

La première salve d'épisodes de la série documentaire Harry & Meghan est sortie sur Netflix. Elle est à la hauteur des promesses faites dans les teasers révélés quelques jours plus tôt sur les réseaux sociaux. Racisme, réflexions, isolement au sein de la famille royale, froideur de l'accueil de l'Américaine, le clan Windsor en prend pour son grade. Et ce n'est pas fini. Trois épisodes supplémentaires sont attendus le jeudi 15 décembre prochain. De quoi faire monter la pression du côté de Charles III, Camilla Parker-Bowles, Kate Middleton et le prince William concernant de nouvelles révélations choc à leur sujet.

Le quatuor a d'ailleurs déjà tout prévu pour cette journée particulière. Si le prince et la princesse de Galles devaient assister à une messe en solo à Londres, le palais de Buckingham a annoncé qu'ils seront finalement rejoints par le roi et la reine consort en personne. La meilleure défense face à l'attaque étant l'unité, Charles, Camilla, Kate et William ont donc la ferme intention de faire front tous ensemble. Mais ce 8 décembre, c'est seul que le Souverain a affronté l'adversité.

En visite dans une église éthiopienne du quartier de King's Cross, non loin de la gare ferroviaire, le roi Charles était très attendu par la foule et les journalistes présents. Jeudi 8 décembre ayant marqué la sortie du documentaire, difficile de ne pas interroger Charles III sur le sujet. Alors face aux questions, le roi a trouvé la meilleure des parades : l'ignorance. Il a tout bonnement fait mine de ne rien entendre et a poursuivi son chemin comme si de rien n'était.

Le silence est d'or

Une réaction officielle par le biais d'un communiqué du palais aura-t-elle lieu dans les prochains jours ? Rien n'est moins sûr, la règle étant de ne rien commenter dans ce genre de situations. Mais il se pourrait que certains ajustements soient néanmoins apportés par Windsor. C'est d'ailleurs déjà le cas.

Alors qu'au début de Harry & Meghan, il est précisé que la famille royale n'a pas souhaité commenter le documentaire en question, Buckingham est justement sorti du silence pour rectifier le tir. S'il n'a pas apporté sa pierre à l'édifice, c'est pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas été approché par le couple afin d'y prendre part. Il s'est néanmoins abstenu de tout commentaire concernant les accusations.