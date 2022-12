Harry & Meghan : Lilibet réapparaît enfin, images de la fillette couvée par ses parents et son frère

Les enfants les plus protégés du monde ? En tout cas, ils sont peu à les avoir déjà vus ! Couvés par leurs parents, qui refusent qu'une seule photo d'eux sorte dans les journaux depuis leur naissance, les jeunes Archie et Lilibet Moutbatten-Windsor (3 ans et demi et 18 mois) attirent la curiosité des fans de la famille royale qui désespèrent de savoir si les bambins ressemblent plutôt à leur mère, Meghan Markle, ou à leur père, le prince Harry.

Et même si une photo de la cadette avait été dévoilée à l'occasion de son premier anniversaire, célébré au Royaume-Uni, de nombreux internautes ont été ravis de voir que celle-ci apparaissait dans les trois premiers épisodes de la série documentaire sur ses parents, dévoilés ce jeudi sur Netflix. Toute petite, elle est notamment dans les bras du prince Harry, qui l'embrasse délicatement sur le nez.

On peut également la voir dans les bras de sa maman, qui se filme dans le miroir, ainsi que blottie dans les bras de son père qui lui lit une histoire, dans une scène qui a dû se passer il y a quelques mois seulement. Des images inédites pour la petite-fille, qui semble être aussi rousse que son papa et son grand-frère, même si on ne la distingue pas vraiment.