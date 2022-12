Harry & Meghan : Des images inédites d'Archie dévoilées, des cheveux désormais bruns... et parle déjà comme un grand !

C'est une grande première pour le petit garçon. Le jeudi 8 décembre 2022, Netflix dévoile les trois premiers épisodes de la série documentaire centrée sur le couple Sussex, formé par Meghan Markle et le prince Harry. Si la plateforme promet d'évoquer les conflits, le racisme, les scandales... bref, toutes les raisons qui ont poussé les amoureux à quitter la famille royale d'Angleterre, elle permet surtout de voir Archie, l'aîné de la duchesse et du duc, grandir. Le petit garçon, né le 6 mai 2019, a désormais plus de 3 ans. On l'entend même parler au tout début du premier épisode, juste après le générique d'entrée, alors qu'il décrit un lever de soleil comme étant particulièrement joli.

La majorité des images inédites de la série documentaire Meghan & Harry ont été tournées à Montecito, près de Santa Barbara, en Californie, où le couple réside avec Archie et sa petite soeur Lilibet. Plusieurs courtes séquences retracent ainsi l'enfance des enfants du couple. On voit notamment le petit garçon courir dans une vidéo, mais aussi souffler ses bougies en famille, ou encore prendre la pose avec son célèbre papa le prince Harry. Si l'on regarde bien ses cheveux qui poussent, on pourrait même se dire que l'enfant a de quoi tenir de certains membres de la famille royale britannique... puisqu'il a quelques reflets roux dans sa chevelure. Tel père tel fils ?