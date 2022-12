Diaporama : Harry & Meghan : Des images inédites d'Archie dévoilées, des cheveux désormais bruns... et parle déjà comme un grand !

Harry & Meghan : Des images inédites d'Archie dévoilées, il parle déjà... et a les cheveux roux !

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - La famille royale britannique à la messe en l'honneur de la journée du Commonwealth à l'abbaye de Westminster à Londres, Royaume Uni. © BestImage

Le prince Harry et Meghan Markle présentent leur fils Archie à Desmond Tutu à Cape Town, Afrique du Sud. © BestImage

Le prince Harry et Meghan Markle présentent leur fils Archie à Desmond Tutu à Cape Town, Afrique du Sud le 25 septembre 2019. © BestImage

14 / 23