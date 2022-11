Lilibet : Ce qu'Elizabeth II a réellement pensé du prénom donné par Meghan et Harry à leur fille

Quelles étaient les réelles relations qu'entretenaient le prince Harry, Meghan Markle et la reine Elizabeth II entre le Megxit et la mort de la Souveraine ? Cette réponse, personne ne la connaîtra jamais, hormis les deux principaux intéressés qui ne devraient pas s'étaler sur d'éventuelles disputes et tensions si tel était le cas. A moins qu'Harry ne fasse une exception dans le contenu de Spare (Le Suppléant), ses mémoires à paraître le 10 janvier 2023. Mais il y en a un qui semble en connaître un rayon en termes de famille royale : Gyles Brandreth. Ami du prince Philip, l'époux de la reine, l'auteur publiera le mois prochain un livre intitulé Elizabeth : An Intimate Portrait dans lequel il dévoile notamment les derniers mois de sa vie.

Alors que le certificat de décès officiel d'Elizabeth II indique que la reine est morte de vieillesse, Gyles Brandreth déclare que la maladie est la véritable cause de sa disparition. D'après ce qu'il a pu entendre, la Souveraine était atteinte d'une forme de cancer de la moelle osseuse, expliquant sa fatigue, sa perte de poids et les soucis qu'elle avait pour se déplacer dans les derniers instants de sa vie. Ce n'est pas la seule information qu'il délivre dans son ouvrage.

L'hommage de Harry et Meghan à Elizabeth II

Gyles Brandreth évoque également les sentiments forts que le prince Harry portait à sa grand-mère en dépit de son départ avec Meghan Markle en Amérique après le Megxit. Pour preuve, lorsqu'ils ont accueilli leur deuxième enfant en juin 2021, le duc et la duchesse de Sussex ont choisi un prénom très particulier rendant hommage à la Souveraine : Lilibet.

Lilibet correspond au surnom que seuls George V, son papa, et le prince Philip, son mari, avaient pour habitude de lui donner. Meghan Markle et le prince Harry ont donc fait preuve de beaucoup d'audace et ont pris des risques en nommant leur fille ainsi. Pour autant, Elizabeth II ne s'est pas offusquée de cet emprunt, bien au contraire. La reine a très bien pris "ce compliment évident" à son égard et fut très touchée par la nouvelle. Un bel hommage qui n'aura néanmoins pas rendu les visites des Sussex plus régulières...