Diaporama : Lilibet : Ce qu'Elizabeth II a réellement pensé du prénom donné par Meghan et Harry à leur fille

1 / 20 Lilibet : Ce qu'Elizabeth II a réellement pensé du prénom donné par Meghan et Harry à leur fille

2 / 20 Carte de voeux du prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle avec leurs enfants, Archie et Lilibet. Sur cette photo, prise l'été dernier à leur domicile de Montecito (Californie), le prince Harry tient dans ses bras Archie, 2 ans tandis que Lilibet, 6 mois, est portée dans les bras de sa mère. Sur la carte de voeux, le couple écrit, "En cette année 2021, nous avons accueilli notre fille Lilibet au monde. Archie a fait de nous une maman et un papa, et Lili a fait de nous une famille", avant d'ajouter avoir fait des donations à des oeuvres venant en aide aux familles, dont les réfugiés afghans aux Etats-Unis. Montecito. Eté 2021. © Photo by Alexi Lubomirski, Copyright owned by Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex via Bestimage © BestImage

3 / 20 La reine Elisabeth II d'Angleterre à la réception donnée pour le 60ème anniversaire de l'association caritative "Cruse Bereavement Care" au Palais Saint James à Londres. © BestImage

4 / 20 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, assistent au 91ème 'Remembrance Day', une cérémonie d'hommage à tous ceux qui sont battus pour la Grande-Bretagne, à Westminster Abbey, le 7 novembre 2019. © BestImage

5 / 20 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - La famille royale assiste au Royal British Legion Festival of Remembrance au Royal Albert Hall à Kensington, Londres, le 9 novembre 2019. © BestImage

6 / 20 La reine Elisabeth II d'Angleterre en audience avec le haut-commissionnaire de Sierra Leone Dr Morie Komba Manyeh et sa femme Marie au palais Buckingham à Londres. Le 4 décembre 2019 © BestImage

7 / 20 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, rencontrent des jeunes entrepreneurs locaux à Tembisa, Afrique du Sud, le 2 octobre 2019, et prennent connaissance d'initiatives en matière de compétences répondant au défi croissant du chômage auquel font face les jeunes en Afrique du Sud, le dernier jour de leur tournée en Afrique. © BestImage

8 / 20 La reine Elisabeth II d'Angleterre en visite dans les nouveaux locaux de la "Royal Philatelic Society" à Londres. Le 26 novembre 2019 © BestImage

9 / 20 Meghan Markle, duchesse de Sussex, assiste au 'Remembrance Day', une cérémonie d'hommage à tous ceux qui sont battus pour la Grande-Bretagne, à Westminster Abbey, le 7 novembre 2019. © BestImage

10 / 20 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, visite l'association "Yes" (Youth Employment Service) qui oeuvre pour résoudre le problème du chômage des jeunes en Afrique du Sud. Johannesburg, le 2 octobre 2019. © BestImage

11 / 20 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, se rendent à la réception des industries créatives et des entreprises à Johannesburg, le 2 octobre 2019. Sur place, le couple princier rencontre des représentants des milieux d'affaires britanniques et sud-africains dont des jeunes entrepreneurs locaux. © BestImage

12 / 20 La reine Elisabeth II d'Angleterre, Jens Stoltenberg - Réception au palais de Buckingham en l'honneur des participants à l'anniversaire des 70 ans de l'Otan le 3 décembre 2019. © BestImage

13 / 20 La reine Elisabeth II d'Angleterre lors de la remise de prix Chatham House Prize 2019 à Londres le 20 novembre 2019. © BestImage

14 / 20 Meghan Markle, duchesse de Sussex, et le prince Harry, duc de Sussex, reçus par la veuve de N.Mandela, à Johannesburg. Le 2 octobre 2019 © BestImage

15 / 20 Le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex en visite dans un township de Johannesburg le 2 octobre 2019. © BestImage

16 / 20 La reine Elisabeth II d'Angleterre s'entretient avec des volontaires et des travailleurs du village RBLI (Royal British Legion Industries) du Kent lors d'une visite. La Royal British Legion Industries (RBLI) est une organisation caritative nationale qui soutient le personnel des forces armées, les anciens combattants et leurs familles, ainsi que les personnes handicapées et les chômeurs de longue durée. L'organisme de bienfaisance fournit un soutien crucial pour le logement, l'aide sociale, la formation et l'emploi. Le 6 novembre 2019. © BestImage

17 / 20 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, participent à une réunion sur l'égalité des genres avec les membres du Queen's Commonwealth Trust (dont elle est vice-présidente) et du sommet One Young World au château de Windsor, le 25 octobre 2019. © BestImage

18 / 20 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - Le duc et la duchesse de Sussex rencontrent les familles de militaires déployés au centre Broom Farm Community Center à Windsor le 6 novembre 2019. © BestImage, © Sgt Paul Randall/MoD via Bestimage

19 / 20 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - Le duc et la duchesse de Sussex rencontrent les familles de militaires déployés au centre Broom Farm Community Center à Windsor le 6 novembre 2019. © BestImage, © Sgt Paul Randall/MoD via Bestimage