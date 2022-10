Meghan Markle face à la mort d'Elizabeth II : elle brise le silence sur l'émouvante réaction du prince Harry

Meghan Markle et le prince Harry n'étaient jamais restés aussi longtemps sur le territoire britannique depuis leur départ tonitruant de la monarchie britannique. Début septembre, alors qu'il entamait un séjour de quelques jours pour des raisons caritatives, le couple s'est retrouvé contraint de rejoindre le reste du clan royal après la mort soudaine d'Elizabeth II. Ils ont même fait front dans la douleur avec Kate Middleton et William, alors que leurs relations sont aux dernières nouvelles au plus bas.

Juste après les funérailles d'Etat organisées le 19 septembre dernier, Meghan Markle et le prince Harry ne se sont pas éternisés. Sans prendre le temps de s'exprimer sur cette disparition très particulière, ils ont vite repris le chemin de la Californie, où Archie, 3 ans, et sa petite soeur Lilibet, 1 an, étaient sagement restés le temps du deuil. Mais Meghan Markle a enfin brisé le lourd silence qu'ils s'efforçaient à garder depuis la mort de la reine.

Dans les pages de Variety, Meghan Markle est revenue pour la toute première fois sur cette période familiale très compliquée. Elle a même révélé les premiers mots qu'Harry lui a dits en apprenant la mort de sa grand-mère : "Elle a enfin rejoint son mari" lui aurait-il lancé. Mari et femme se sont serrés les coudes face au deuil. Malgré la discrétion de Meghan Markle, la duchesse de Sussex s'est dite très affectée par la mort de la reine, avec qui elle a gardé d'excellents souvenirs.

Il n'y en a qu'un qu'elle n'oubliera jamais : sa toute première visite officielle à ses côtés après son mariage avec le prince Harry. "J'ai repensé au premier engagement officiel que j'ai partagé avec elle, à quel point ce moment était spécial. Je me sens très chanceuse. Et je suis vraiment fière d'avoir pu faire mes gammes avec la matriarche de la famille", s'est-elle souvenue. En tant que féministe, Meghan Markle se rend compte de l'immensité de la femme qu'elle a eu la chance de connaître : "Elle était l'exemple le plus parlant de ce qu'est le leadership féminin. Je ressens une profonde reconnaissance d'avoir pu partager du temps avec elle et d'avoir pu apprendre à la connaître." Une relation inouïe !