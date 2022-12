Meghan Markle trop à l'aise ? Cette moquerie au sujet de la reine qui n'a pas plu à Harry

Qu'on le veuille ou non, quand on côtoie des membres de la famille royale, des attitudes sont à bannir, d'autres à adopter. Autant dire qu'on ne va pas serrer la pince n'importe quelle prince ou princesse et risquer la petite tape dans le dos d'un duc ou d'un comte pour lui dire bonjour. Non, quand on rencontre un membre de la Haute société ou d'un clan royal ou princier, on est sur une autre tendance. Si certains n'en n'ont que faire de prendre des pincettes et de faire des manières, il y en a d'autres pour qui le malaise est plutôt palpable. Comme Meghan Markle par exemple.

Dans le documentaire Netflix de la duchesse et du duc de Sussex baptisé Harry & Meghan, on en apprend un peu plus sur la première rencontre de Meghan Markle et du reste de la famille royale. Surtout sa première entrevue avec la reine Elizabeth II, un moment pas vraiment prévu avant lequel le prince Harry a briefé sa douce. Et apparemment, ce qu'il lui demandait était loin de lui plaire. En entendant le mot révérence, Meghan Markle a sûrement retenu un rictus : "Je pensais qu'il rigolait" précise d'ailleurs celle qui a évolué dans une famille on ne peut plus normale. Sauf que non. En rencontrant la reine Elizabeth II, la star de Suits a dû exécuter ce geste. Une tradition royale qui s'associe également à une marque de respect. Mais en évoquant ce moment très gênant qu'elle a de nouveau réalisé devant les caméras de Netflix, Meghan Markle a eu beaucoup de mal à masquer son ironie et tout le mal qu'elle pensait de ce genre de gestes. Une attitude que le prince Harry n'aurait pas appréciée du tout d'après Darren McGrady, ancien chef de la princesse Diana qui connaît le duc de Sussex sur le bout des doigts.

Le malaise Meghan

Côte à côte lors de cette séquence, le prince Harry aurait jeté un regard très parlant à sa femme en la voyant se moquer aussi ouvertement de la manière dont il fallait saluer sa grand-mère adorée. Pour Darren McGrady, cela ne fait aucun doute : Harry s'est retenu de de faire une remarque. "Ce regard qu'il a quand Meghan rigole au sujet de la révérence à faire à sa grand-mère veut tout dire pour moi" déclare-t-il au Daily Mail.

Si le prince Harry affirme trouver beaucoup de ressemblance entre sa défunte maman et son épouse, l'ancien chef de Diana n'est pas vraiment de cet avis : "Je connais Harry depuis tout petit, je le tenais dans mes bras bébé, je le revois manger des céréales dans la cuisine du château de Windsor. Harry, avec tout mon respect, sache que ton épouse ne sera jamais ta maman, elle ne s'en rapprochera jamais. J'ai connu Diana pendant quinze ans, elle en est très loin." Les choses sont claires.