Diaporama : Meghan Markle trop à l'aise ? Cette moquerie au sujet de la reine qui n'a pas plu à Harry

1 / 18 Meghan Markle trop à l'aise ? Cette moquerie au sujet de la reine qui n'a pas plu à Harry

2 / 18 Meghan Markle, duchesse de Sussex - Arrivées au service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. © Geoff Pugh / PA via Bestimage © BestImage, © Geoff Pugh / PA via Bestimage

3 / 18 Images du documentaire Netflix "Harry & Meghan". © BestImage

4 / 18 Le prince Philip, duc d'Edimbourg, la reine Elisabeth II d'Angleterre, la mère de Meghan Doria Ragland, le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex, et leur fils Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Windsor, le 7 mai 2019. © BestImage

5 / 18 Le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex à la rencontre de la foule devant le château de Windsor, suite au décès de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Le 10 septembre 2022 © BestImage

6 / 18 Meghan Markle - Procession du cercueil de la reine Elizabeth II d'Angleterre de Wesminster Hall où il était exposé au public, jusqu'à l'Abbaye de Westminster. Le cercueil est installé sur l'affût du canon, puis tiré par 142 marins de la Royal Navy à l'aide de cordages, dans la plus pure tradition de la monarchie britannique. Cette tradition remonte aux funérailles d'Etat de la reine Victoria en février 1901. Londres, le 19 septembre 2022. © BestImage

7 / 18 La reine Elisabeth II d'Angleterre - Jubilé de platine de la reine Elisabeth II d'Angleterre à Bukingham Palace à Londres © BestImage

8 / 18 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex - Sortie - Procession cérémonielle du cercueil de la reine Elisabeth II du palais de Buckingham à Westminster Hall à Londres, où les Britanniques et les touristes du monde entier pourront lui rendre hommage jusqu'à ses obsèques prévues le 19 septembre 2022. Le 14 septembre 2022. © BestImage

9 / 18 Première allocution publique de Meghan Markle au Royaume-Uni depuis le Megxit. Meghan Markle, duchesse de Sussex, lors du "One Young World Summit 2022" à Manchester, le 5 septembre 2022. © JLPPA/Bestimage © BestImage, © JLPPA/Bestimage

10 / 18 Meghan Markle révèle son goût prononcé pour le Scrabble dans une vidéo pour le magazine "Variety". Elle a confié que sa comédie romantique préférée est "Quand Harry rencontre Sally" et J.Roberts dans n'importe quel film. A propos du Scrabble, elle a dit "C'est quelque chose que j'aime depuis longtemps" avant d'ajouter "J'adore cuisiner. Je ne sais pas si beaucoup de gens le savent. Peut-être qu'ils le savent mais je fais une sauce bolognaise vraiment (incroyable) !". Le 19 octobre 2022. © BestImage

11 / 18 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex à la rencontre de la foule devant le château de Windsor, suite au décès de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Le 10 septembre 2022 © BestImage

12 / 18 Images du documentaire Netflix "Harry & Meghan". © BestImage

13 / 18 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, arrivent à l'hôtel de ville pour l'événement Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go, à Düsseldorf, Allemagne, le 6 septembre 2022. © BestImage

14 / 18 Le prince Harry et Megan Markle au photocall de la soirée de gala "Robert F. Kennedy Human Rights Ripple of Hope 2022" à l'hôtel Hilton de New York City, New York, Etats-Unis, le 6 décembre 2022. © BestImage

15 / 18 Meghan Markle révèle son goût prononcé pour le Scrabble dans une vidéo pour le magazine "Variety". Elle a confié que sa comédie romantique préférée est "Quand Harry rencontre Sally" et J.Roberts dans n'importe quel film. A propos du Scrabble, elle a dit "C'est quelque chose que j'aime depuis longtemps" avant d'ajouter "J'adore cuisiner. Je ne sais pas si beaucoup de gens le savent. Peut-être qu'ils le savent mais je fais une sauce bolognaise vraiment (incroyable) !". Le 19 octobre 2022. © BestImage

16 / 18 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex à la rencontre de la foule devant le château de Windsor, suite au décès de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Le 10 septembre 2022 © BestImage

17 / 18 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex à la rencontre de la foule devant le château de Windsor, suite au décès de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Le 10 septembre 2022 © BestImage