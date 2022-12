Harry & Meghan, le couple forcé à mentir lors d'une interview trafiquée par la famille royale ? "C'était la règle..."

Voilà six épisodes qui comportent leur lot de savoureuses révélations. Le 8 décembre 2022, Netflix a mis en ligne la première partie de sa série documentaire inédite intitulée Harry & Meghan, qui revient en détail sur les difficultés que le couple a rencontrées au sein de Buckingham Palace... et sur les raisons qui ont poussé les amoureux à quitter leurs fonctions officielles de membres de la famille royales d'Angleterre. En novembre 2017, lors d'une interview consacrée à ses fiançailles, le couple Sussex avait pourtant l'air aux anges. Seulement l'air.

Dans le documentaire Netflix, Meghan Markle l'explique sans filtre : cette intervention, datant du 27 novembre 2017, n'était rien d'autre qu'une sorte de "télé-réalité mise en scène". "Ça avait été répété, explique-t-elle aujourd'hui. On s'est présenté devant la presse puis on est rentrés et on a fait l'interview. Donc tout est allé très vite. On m'avait dit que les gens voudrait voir la bague, qu'il fallait la montrer." Bien sûr, ce bijou serti avec certaines pierres de Lady Diana avait attiré toutes les attentions, mais le plus important, c'est que les tourtereaux avaient dû déformer la vérité sous la pression.

Nous n'étions pas autorisés à raconter notre histoire

"Nous n'étions pas autorisés à raconter notre histoire. Parce qu'ils ne le souhaitaient pas" précise Meghan Markle. "On n'avait pas le droit de la raconter, ajoute le prince Harry. C'était la règle. Jusqu'à aujourd'hui." Dans cette interview, les parents d'Archie, 3 ans, et Lilibet, 1 an, affirmaient surtout que toute la famille était "absolutely thrilled", c'est à dire "profondément heureuse" à l'idée de voir Harry se marier à cette sublime jeune femme. On entendait même l'ancienne héroïne de la série Suits prononcer les mots : "Sa famille m'a accueillie à bras ouvert. Catherine [Kate Middleton, NDLR.] a été extraordinaire. Oui, exceptionnelle. Tout comme William." L'histoire ne nous dit pas si cette affirmation sur la princesse et le prince de Galles est un vil mensonge... mais elle le suggère très fermement.