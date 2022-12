Harry & Meghan : Lilibet (1 an) adorable fille à papa, ses premiers pas immortalisés en images !

Harry et Meghan, parents avant tout

Les hostilités ont été relancées entre Harry, Meghan et le reste de la famille royale dès lors que la bande-annonce de leur série a été dévoilée sur les réseaux sociaux. Les images et les mots choisis par le duc et la duchesse de Sussex ne laissent que peu de place au doute. Aucun cadeau ne sera fait à la monarchie, non pas envers ses membres à proprement parler, mais envers son système. Les parents d'Archie et Lilibet ne se sont que rarement sentis en sécurité. Alors avant de perdre complètement les pédales, ils ont pris les devants.

Meghan Markle et le prince Harry ont acté leur choix de s'éloigner des rangs actifs des Windsor pour savourer une liberté tant recherchée et jamais trouvée. S'ils ont d'abord atterri au Canada, c'est finalement dans un manoir de Californie (qu'ils doivent quitter prochainement) qu'ils ont élu domicile et qu'ils savourent une vie presque normale avec Archie et Lilibet. Duc et duchesse ou pas, Meghan et Harry emmènent leurs enfants à l'école et partagent de nombreux moments avec eux, dans le but de leur inculquer les valeurs qui leur ressemblent.