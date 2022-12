Diaporama : Harry & Meghan : Lilibet (1 an) adorable fille à papa, ses premiers pas immortalisés en images !

1 / 22 Harry & Meghan : Lilibett (1 an) adorable fille à papa, ses premiers pas immortalisés en images !

2 / 22 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, rencontrent des membres du Joff, Peacehaven Youth Centre à PeaceHaven dans le Sussex © BestImage

3 / 22 Images du documentaire Netflix "Harry & Meghan". La série comporte six parties et couvre la relation du couple depuis leurs premières fréquentations jusqu'à leur décision de prendre du recul en tant que membres actifs de la famille royale britannique et leurs activités ultérieures. © BestImage

4 / 22 Images du documentaire Netflix "Harry & Meghan". La série comporte six parties et couvre la relation du couple depuis leurs premières fréquentations jusqu'à leur décision de prendre du recul en tant que membres actifs de la famille royale britannique et leurs activités ultérieures. © BestImage

5 / 22 Première allocution publique de Meghan Markle au Royaume-Uni depuis le Megxit. Meghan Markle, duchesse de Sussex, lors du "One Young World Summit 2022" à Manchester, le 5 septembre 2022. © JLPPA/Bestimage © BestImage, © JLPPA/Bestimage

6 / 22 Le prince Harry et Meghan Markle - Images du documentaire Netflix "Harry & Meghan". La série comporte six parties et couvre la relation du couple depuis leurs premières fréquentations jusqu'à leur décision de prendre du recul en tant que membres actifs de la famille royale britannique et leurs activités ultérieures. © BestImage

7 / 22 Le prince Harry et Meghan Markle - Images du documentaire Netflix "Harry & Meghan". La série comporte six parties et couvre la relation du couple depuis leurs premières fréquentations jusqu'à leur décision de prendre du recul en tant que membres actifs de la famille royale britannique et leurs activités ultérieures. © BestImage

8 / 22 Le prince Harry et Meghan Markle - Images du documentaire Netflix "Harry & Meghan". La série comporte six parties et couvre la relation du couple depuis leurs premières fréquentations jusqu'à leur décision de prendre du recul en tant que membres actifs de la famille royale britannique et leurs activités ultérieures. © BestImage

9 / 22 Images du documentaire Netflix "Harry & Meghan". © BestImage

10 / 22 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, arrivent au "One Young World Summit 2022" à Manchester, le 5 septembre 2022. © BestImage

11 / 22 Le prince Harry et Meghan Markle lors du photocall de la soirée caritative Robert F. Kennedy Human Rights à New York le 6 décembre 2022. © BestImage

12 / 22 Meghan Markle, duchesse de Sussex, arrive à l'hôtel de ville pour l'événement Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go, à Düsseldorf, Allemagne, le 6 septembre 2022. © BestImage

13 / 22 Le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex à la rencontre de la foule devant le château de Windsor, suite au décès de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Le 10 septembre 2022 © BestImage

14 / 22 Le prince Harry et Megan Markle au photocall de la soirée de gala "Robert F. Kennedy Human Rights Ripple of Hope 2022" à l'hôtel Hilton de New York City, New York, Etats-Unis, le 6 décembre 2022. © BestImage

15 / 22 Le prince Harry et Meghan Markle partagent un message personnel avec Sir Elton John avant son concert d'adieu. Le prince Harry et Meghan Markle ont partagé un message personnel avec Sir Elton John avant son concert d'adieu au Dodgers Stadium hier soir. Le duc et la duchesse de Sussex ont été présentés dans une vidéo de compilation montrant des stars rendant hommage à Sir Elton avant le concert, diffusé en direct sur Disney +. Dans le clip, qui semble avoir été filmé dans les bureaux du couple à Archewell, le prince Harry a déclaré: " Merci d'être l'ami que vous étiez pour ma mère. " Merci d'être notre ami, merci d'être l'ami de nos enfants. Le couple s'est rapproché du chanteur ces dernières années, ayant connu Harry toute sa vie grâce à sa " chère " amitié avec la princesse Diana, et ayant même prêté au couple sa maison et son jet privé sur la Côte d'Azur en 2019. © JLPPA/Bestimage © BestImage, © JLPPA/Bestimage

16 / 22 Images du documentaire Netflix "Harry & Meghan". La série comporte six parties et couvre la relation du couple depuis leurs premières fréquentations jusqu'à leur décision de prendre du recul en tant que membres actifs de la famille royale britannique et leurs activités ultérieures. © BestImage

17 / 22 Le prince Edward, comte de Wessex, le prince de Galles William, Kate Catherine Middleton, princesse de Galles, le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex - Intérieur - Procession cérémonielle du cercueil de la reine Elisabeth II du palais de Buckingham à Westminster Hall à Londres. Le 14 septembre 2022 © BestImage

18 / 22 Le prince Harry et Meghan Markle lors d'une cérémonie à l'hôtel de ville de Dusseldorf pour le lancement des Invictus Games 2023 le 6 septembre 2022 © BestImage

19 / 22 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, lors du "One Young World Summit 2022" à Manchester, le 5 septembre 2022. © BestImage

20 / 22 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, lors de la célébration du "Nelson Mandela International Day" au siège de l'ONU à New York. Le Prix Nelson Mandela des Nations Unies 2020 a été décerné à Mme Marianna V. Vardinoyannis de Grèce et au Dr Morissanda Kouyate de Guinée. New York, le 18 juillet 2022. © BestImage

21 / 22 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, en visite à la Canada House à Londres le 7 janvier 2020. © BestImage