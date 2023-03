Couronnement de Charles III : les rôles de Charlotte et Louis enfin définis !

Le grand jour approche. Le dernier en date remonte à 1953, jour du couronnement de la reine Elizabeth II. Plus de 70 ans plus tard, la reine disparue a cédé le trône d'Angleterre à son fils Charles dont le couronnement officiel aura lieu le 6 mai. Les préparatifs et les répétitions battent leur plein. Les réponses aux questions se dévoilent petit à petit. Et si le prince George, 9 ans, aîné de Kate Middleton et du prince William, était assuré d'être présent à l'événement en tant que futur roi, Charlotte et Louis n'en étaient pas certains. C'est désormais chose faite !

Le petit frère et la petite soeur du prince George prendront bel et bien place au côté de leur aîné. Comme dévoilés par les médias britanniques, les plans des répétitions montrent qu'à l'issue du couronnement, qui aura lieu au sein de l'abbaye de Westminster pour Charles III et son épouse Camilla, Kate Middleton, le prince William et leurs trois enfants quitteront les lieux à bord d'une sorte de calèche, tous les cinq. Charlotte et Louis accompagneront donc leur grand frère et leurs parents pendant cet événement historique. Une première pour le prince Louis, 4 ans, jusqu'alors jugé trop jeune pour de telles cérémonies.

En septembre dernier, lors des obsèques de la reine Elizabeth II et de tous les événements organisés en marge de sa disparition, le prince Louis était le grand absent des Cambridge. Il faut dire qu'au-delà de la tristesse et de l'aspect solennel des événements, un petit garçon de 4 ans, qui ne comprend pas forcément ce qui est en train de se jouer, n'a pas forcément la lucidité nécessaire pour gérer ce genre de situations. Mais pour un événement aussi joyeux que le couronnement de son grand-père, le prince Louis sera bel et bien présent !

Louis la malice

Nul doute que les yeux seront rivés sur le petit garçon au moment du couronnement. Il faut dire qu'il a clairement annoncé la couleur pendant le jubilé de la reine Elizabeth en juin dernier. Le petit garçon s'était montré très turbulent à chacune des étapes auxquelles il a assisté. Auprès de sa maman, il avait enchaîné les grimaces, s'était montré turbulent dans les gradins de la parade et carrément turbulent au balcon de Buckingham, juste à côté de la Souveraine, amusée par la fraîcheur et la candeur de son arrière-petit-fils plein d'énergie. Même les réprimandes de son oncle baraqué Mike Tindall n'y auront rien fait. Quoi qu'il en soit, Louis pourra se vanter d'une chose : avoir décroché les derniers sourires en public de la reine avant qu'elle ne tire sa révérence. Et ça, ça vaut tout l'or du monde !