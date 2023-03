Charles III face à une douloureuse première : le roi vivement pris à partie, son chagrin entaché

S'il est évident que ce souvenir a ému des admirateurs de la Couronne, il en a aussi mis plusieurs en colère. Dans les commentaires du post, de nombreux internautes se sont indignés du manque de considération du roi pour Lady Diana, la mère de ses fils William et Harry, disparue en 1997 dans un accident de voiture à Paris : "On a bien noté l'absence de Diana", "Cela aurait été plus approprié de mettre une photo de la maman du futur roi. Ne l'oubliez pas", "Vraiment ? Pourquoi Camilla et sa maman ? C'est une blague ?", "Assez choqué de voir que la seconde photo n'a rien à voir avec la famille royale", "Avez-vous oublié la mère de vos enfants ?"

Charles, toujours ciblé par les critiques

Le divorce de Charles et Diana a fait couler beaucoup d'encre et continue de le faire des années plus tard. Malgré tout, le nouveau roi garde la tête haute et semble avoir gagné des points dans le coeur des Britanniques qui doutaient de ses capacités à assurer le rôle de Souverain du pays. Mais certains des fans de la Couronne ont la rancune tenace et ne laissent passer aucune erreur.

Alors quand la moindre occasion se présente pour rappeler l'absence de Diana et la manière tragique dont les choses se sont terminées, les Britanniques sautent dessus. Avec le temps, Charles a appris à faire fi des critiques et à balayer les remarques des détracteurs d'un revers de main. Un caractère qu'il tient de sa maman et de la devise de la famille royale : "Never explain, never complain."