Diaporama : Charles III face à une douloureuse première : le roi vivement pris à partie, son chagrin entaché

1 / 17 Charles III face à une douloureuse première : le roi vivement pris à partie, son chagrin entaché

2 / 17 Charles III fait face à une douloureuse première en cette fin de semaine Le prince Charles, prince de Galles - Les membres de la famille royale et les invités lors de la messe célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, dans le cadre du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Londres. © BestImage, Agence / Bestimage

3 / 17 SA première fête des mères sans Elizabeth II La reine Elisabeth II d'Angleterre, accompagnée du prince Charles, prince de Galles, assiste à la parade de la Royal Company of Archers dans les jardins du palais de Holyroodhouse à Édimbourg, Royaume Uni, le 30 juin 2022. © BestImage, Agence / Bestimage

4 / 17 Au Royaume-Uni, les mamans sont célébrées en mars contrairement au mois de juin en France Archives - La reine Elisabeth II d'Angleterre est décédée à l'âge de 96 ans, après 70 ans de règne, dans son château de Balmoral, le 8 septembre 2022. © BestImage, Agence / Bestimage

5 / 17 Charles III lui a donc rendu hommage sur Instagram : " "A toutes les mamans du monde et à celles et ceux à qui leur mère va beaucoup manquer aujourd'hui, nous pensons bien à vous et vous souhaitons une très bonne fête des mères." Il a également posté une photo de sa femme Camilla avec sa maman Rosalind Cubbitt La reine Elisabeth II d'Angleterre est décédée à l'âge de 96 ans, après 70 ans de règne, dans son château de Balmoral, le 8 septembre 2022. © BestImage, Photoshot/Panoramic/Bestimage

6 / 17 Une attention qui n'a pas plu à tout le monde et qui a valu à Charles les critiques des fans de la couronne et de son ex-femme, la princesse Diana : " "On a bien noté l'absence de Diana", "Cela aurait été plus approprié de mettre une photo de la maman du futur roi. Ne l'oubliez pas", "Vraiment ? Pourquoi Camilla et sa maman ? C'est une blague ?", "Assez choqué de voir que la seconde photo n'a rien à voir avec la famille royale", "Avez-vous oublié la mère de vos enfants ?" Le prince Charles, prince de Galles - Les membres de la famille royale et les invités lors de la messe célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, dans le cadre du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Londres, le 3 juin 2022. © BestImage, Agence / Bestimage

7 / 17 Des remarques auxquelles il préfère ne pas prêter attention, comme sa maman le lui a toujours appris. Elle en a d'ailleurs fait la devise du clan royal : "Never explain, never complain." Le prince Charles, prince de Galles, la reine Elisabeth II d'Angleterre - Arrivée de la reine Elizabeth II et discours à l'ouverture officielle du Parlement à Londres le 19 décembre 2019. Lors de son discours, la reine a dévoilé son plan décennal pour mettre à profit le Brexit et relancer le système NHS. © BestImage, Agence / Bestimage

