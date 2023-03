Couronnement de Charles III : Le clan promet d'être "glacial" avec Harry et Meghan, Lilibet et Archie pris pour cible

Nouveau pied de nez pour Harry et Meghan. Invités au futur couronnement de Charles III le 6 mai prochain, le couple a appris avec étonnement que leurs enfants Archie (né le 6 mai 2019) et Lilibet (née le 4 juin 2021) n'étaient en revanche pas les bienvenus lors de la cérémonie. Une étrange décision lorsqu'on sait que les petits-enfants de Camilla sont conviés à l'événement tout comme les enfants du prince William et de Kate Middleton. D'ailleurs, le prince George (9 ans) devrait avoir un rôle important lors du couronnement de son grand-père.

Selon le Dailymail, les enfants des Sussex sont considérés par les responsables du palais comme "trop jeunes" pour assister à la cérémonie à l'abbaye de Westminster. Une décision qui risque encore un peu plus d'attiser les tensions dans la famille royale. Par ailleurs, Harry et son épouse devraient passer une partie de la journée avec leur fils Archie, qui fêtera également ses quatre ans le 6 mai 2023.

J'espère qu'ils seront assis très loin

Une source proche du palais a également indiqué au journal que de nombreux membres de la famille, choqués par le comportement du prince Harry et de sa femme, ont prévenu leurs amis qu'ils les laisseront de côté durant le couronnement. Un ami de la famille a ainsi déclaré : "De très nombreux membres de la famille vont être glacials avec eux. L'un d'eux m'a dit : 'J'espère qu'ils seront assis très loin de nous'". Selon des sources du palais, les Sussex n'apparaîtront pas sur le balcon lors du couronnement.

Lors de leur séjour en mai prochain, le prince Harry et Meghan devraient être logés à Frogmore Cottage. Le bail de la maison qu'ils occupaient sur le domaine de Windsor se termine à la fin du mois de mars, mais ils ont été autorisés à y avoir accès pendant quelques mois, le temps de trier leurs affaires et de les expédier en Californie.

Récemment, Harry et Meghan ont révélé que leurs enfants porteraient les titres de prince et de princesse après avoir annoncé que leur fille Lilibet avait été baptisée à Montecito. En tant que petits-enfants d'un monarque régnant, les jeunes Sussex ont droit à ce titre. C'est au moins tout ce qu'il leur reste !