Diaporama : Couronnement de Charles III : Le clan promet d'être "glacial" avec Harry et Meghan, Lilibet et Archie pris pour cible

1 / 12 Couronnement de Charles III : Le clan promet d'être "glacial" avec Harry et Meghan, Lilibet et Archie pris pour cible

Harry et Meghan seront présents à la cérémonie de couronnement du 6 mai 2023 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - Les membres de la famille royale et les invités lors de la messe célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, dans le cadre du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Londres;

Archie et Lilibeth ont en revanche été écartés de la cérémonie Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, avec leurs enfants Archie et Lilibet.

Meghan et Harry passeront une partie de la journée avec Archie qui fêtera son anniversaire Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, avec leurs enfants Archie et Lilibet.

Le couple devrait être snobé par une partie de la famille royale

Harry et Meghan logeront à Frogmore Cottage

Meghan et le prince Harry déménagent de Frogmore Cottage pour la Californie dans le documentaire Netflix "Harry & Meghan".

Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, dévoilent des photos de leur fille Lilibet, 1 an, dans le 6ème épisode du documentaire "Harry & Meghan" (Netflix). Le 15 décembre 2022.

Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, dévoilent des photos et des vidéos inédites de leur fils Archie dans "Harry & Meghan" (Netflix). La jeune famille peut également être vue dans un court vidéo-clip célébrant le premier anniversaire de Lilibet, avec Archie effronté grimpant sur la table pour aider sa petite soeur à souffler les bougies sur un énorme gâteau. Dans le sixième épisode, la princesse Eugénie rend visite à son cousin Harry aux États-Unis, le rejoignant pour un moment de complicité avec Archie sur la plage. Le 15 décembre 2022.

