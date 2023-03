Meghan et Harry, le grand soulagement : leurs enfants officiellement prince et princesse !

Après l'incertitude, place à l'officialisation. Ce mercredi 8 mars, journée internationale des droits des femmes, un porte-parole de Meghan Markle et du prince Harry a confirmé le baptême de leur fille Lilibet : "Je peux confirmer que la princesse Lilibet Diana a été baptisée le vendredi 3 mars par l'Archevêque de Los Angeles, le révérend John Taylor", lit-on dans un communiqué. Si l'information du baptême est déjà intéressante, un autre détail du texte est à lire avec autant d'attention.

En effet, il s'agit de la toute première fois que Lilibet est appelée princesse dans un communiqué officiel. L'annonce du baptême de Lilibet confirme également que la petite fille d'un an et demi et son grand frère Archie, bientôt 4 ans, ont bel et bien hérité des titres de prince et princesse qui demeuraient incertains après le retrait des parents des rangs actifs de la monarchie. S'ils ne seront pas considérés comme Altesses Royales, Archie et Lilibet restent néanmoins prince et princesse.

Le doute enfin levé

En annonçant leur intention de quitter les rangs de la monarchie britannique, le prince Harry et Meghan Markle donnaient un coup de pied dans la fourmilière des Windsor et bousculaient les codes. En renonçant à leurs devoirs, les Sussex tiraient également un trait sur les titres dont ils avaient hérités le jour deleur mariage : ceux d'Altesses Royales. Un choix qui aurait forcément des conséquences sur ceux de leurs enfants.

Archie et Lilibet resteraient-ils prince et princesse ? Le doute planait au-dessus des têtes des enfants et de leurs parents. Si cette transmission était automatique dès lors que Charles accédait au trône, le nouveau roi a fait durer le suspens jusqu'au bout, au point "d'exacerber les tensions" entre le couple et le reste de la famille. Le Souverain voulait être certain d'une chose avant de prendre sa décision : pouvoir faire confiance à Harry et Meghan. Si Archie et Lilibet sont donc officiellement prince et princesse aujourd'hui, les parents n'ont visiblement pas vraiment respecté leur part du marché...