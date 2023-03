Diaporama : Meghan et Harry, le grand soulagement : leurs enfants officiellement prince et princesse !

1 / 21 Meghan et Harry, le grand soulagement : leurs enfants officiellement prince et princesse !

2 / 21 Le prince Harry et Meghan Markle ont obtenu gain de cause ! Le prince Harry, duc de Sussex et sa femme Meghan Markle, duchesse de Sussex (enceinte) sont accueillis par des élèves australiens à leur arrivée à Dubbo en Australie dans le cadre de leur première tournée officielle. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

3 / 21 Leurs deux enfants, Archie (3 ans) et Lilibet (1 an) sont bel et bien prince et princesse Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - La famille royale d'Angleterre à son arrivée à la cérémonie du Commonwealth en l'abbaye de Westminster à Londres. Le 9 mars 2020 © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

4 / 21 Une information confirmée dans le communiqué du baptême de Lilibet publié par le porte-parole des Sussex ce mercredi 8 mars Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, dévoilent des photos de leur fille Lilibet, 1 an, dans le 6ème épisode du documentaire "Harry & Meghan" (Netflix). Le 15 décembre 2022. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

5 / 21 " Je peux confirmer que la princesse Lilibet Diana a été baptisée le vendredi 3 mars par l'Archevêque de Los Angeles, le révérend John Taylor" a-t-il été précisé Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, dévoilent des photos de leur fille Lilibet, 1 an, dans le 6ème épisode du documentaire "Harry & Meghan" (Netflix). Le 15 décembre 2022. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

6 / 21 Lors de son accession au trône en septembre dernier, le roi Charles III s'était montré indécis concernant les titres qu'il allalit attribuer à Archie et Lilibet après le départ de leurs parents des rangs actifs de la monarchie. Photo de famille pour les 70 ans du prince Charles, prince de Galles, dans le jardin de Clarence House à Londres, Royaume Uni, le 14 novembre 2018. Le prince de Galles pose en famille avec son épouse Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, et ses fils le prince William, duc de Cambridge, et le prince Harry, duc de Sussex, avec leurs épouses, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge et Meghan Markle, duchesse de Sussex, et les trois petits-enfants le prince George, la princesse Charlotte et le jeune prince Louis. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

7 / 21 Un deal avait alors été proposé : si Archie et Lilibet étaient faits prince et princesse, Charles III devait s'assurer de la confiance qu'il pouvait placer en Meghan et Harry. A priori accepté, le marché pourrait finalement ne pas avoir été respecté... Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, en visite à la Canada House à Londres le 7 janvier 2020. © BestImage, Agence / Bestimage

