Harry et Meghan : Lilibet baptisée dans le plus grand des secrets, la famille royale aux abonnés absents

Si le baptême d'Archie, premier enfant de Meghan et Harry, s'est déroulé au coeur de Windsor bien avant le départ des Sussex pour l'Amérique, le mystère restait entier quant à celui de sa petite soeur Lilibet, 1 an. Mais après plusieurs mois de spéculations, de rumeurs et d'interrogations, l'information est enfin tombée. La petite fille a elle aussi eu droit à son baptême. Et c'est bien loin de la famille royale et de Londres que l'événement s'est déroulé.

Le Daily Mail est en mesure de confirmer que le baptême s'est déroulé en petit comité en Californie, dans le manoir du quartier de Montecito habité par les Sussex depuis leur installation aux Etats-Unis. Le sacrement a eu lieu le vendredi 3 mars dernier : "Je peux confirmer que la princesse Lilibet Diana a été baptisée le vendredi 3 mars par l'archevêque de Los Angeles, le révérend John Taylor" a annoncé le porte-parole du couple.

Parmi les invités, Doria Ragland, la maman de Meghan Markle, Tyler Perry, ami de Meghan et Harry et parrain de Lilibet. Si la présence d'amis n'a pas été confirmée, il y a de fortes chances que les plus fidèles soutiens des amoureux aient été conviés à la fête. Une chose est sûre : pas de Kate, William, Charles ou Camilla dans les parages comme l'a précisé Omid Scobie, l'un des intimes de Meghan et Harry.